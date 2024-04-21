賴清德第四波內閣名單竄黑馬 聲量「他」最高

image source：FB／彭啟明、邱泰源、民主進步黨

文／陳宣懿

準閣揆卓榮泰今（19）日上午公布第四波內閣人事，共5位部會首長名單。其中準環境部長彭啟明被視為黑馬，對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，彭啟明長期深耕氣象領域，非常專業，在這之前沒人猜到他會成為部長，所以引起高度討論。此外，第三波內閣名單中，將出任經濟部長的郭智輝曾違反《商業會計法》、《證交法》，以及準公共工程委員會主委的陳金德則曾被彈劾記申誡處分，引起各界批評。賴祥蔚認為，內閣首長曾發生的爭議，相信準總統賴清德在提名前都考量了，就要看接下來怎麼化解外界疑慮。《網路溫度計DailyView》帶您掌握最新內閣名單的網路聲量。

以下為第四波內閣名單：

衛福部長：前立委邱泰源

勞動部長：行政院副秘書長何佩珊

環境部長：天氣風險公司總經理彭啟明

原住民族委員會主委：原住民族發展中心主任曾智勇

客家委員會主委：台南市客委會主委古秀妃

彭啟明談颱風動向引關注 長期關注氣候變遷

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/04/20～2024/04/18）統計調查，比較準閣員近一年的聲量，第一名是彭啟明，共33781筆聲量。身為氣象專家的彭啟明定期對天氣發表看法，臉書粉專累積29萬人追蹤，網友特別關注颱風相關話題。彭啟明從大學到博士都就讀國立中央大學大氣科學系，於2003年成立台灣第一家民間氣象公司，長期關注氣候變遷以及防災議題。

邱泰源助選拉抬聲量 何佩珊拜會韓國瑜聲量高

聲量第二名為民進黨前立委邱泰源，共6813筆聲量。2023年時任民進黨立委高嘉瑜力拚連任，43歲生日當天舉辦造勢活動，與民進黨主席賴清德、前民進黨主席卓榮泰、邱泰源合體，賴清德更送上蛋糕並帶領全場高唱生日快樂歌為高嘉瑜慶生，引起網友討論。聲量第三名為行政院副秘書長何佩珊，共4924筆聲量。行政院長陳建仁2024年2月率領行政院副院長鄭文燦、何佩珊等人，拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，就食安專報、優先法案進行討論。

古秀妃將北上就任客委會主委 網友：小圈圈集體上位

聲量第四、五名的古秀妃以及曾智勇聲量都不到400筆。針對古秀妃傳出被延攬進新內閣，有PTT網友表示，「小圈圈集體上位」、「裙帶雞犬升天」。曾智勇被討論較多的是，2024年世界旅遊高峰會有台灣原住民族文化區，曾智勇迎接國際貴賓，陪他們進行射箭、泰雅族木琴、泰雅族紋面等體驗，受到關注。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月20日至2024年04月18日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『第四波內閣名單』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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