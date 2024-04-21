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鄭麗君提居住正義 青年質疑政策淪空談

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷／台北報導
準副閣揆鄭麗君。記者／林俊良攝影
準副閣揆鄭麗君。記者／林俊良攝影

內政部發布最新資訊，全國住宅價格增幅持續擴大。民進黨昨天舉辦「投資未來世代」青年論壇，準行政院副院長鄭麗君表示，台灣目前房價非常高，政府在追求居住正義過程中，會優先支持百萬戶租屋家戶。社會住宅要在二○三二年達到廿五萬戶，若要加速，就要盤點土地，包含國有地、都市計畫手段、甚至私校退場等等，並將一定比例保留給年輕人。

提問階段有年輕人質疑，民進黨除了說「抗中保台」，很多政策面卻不實際。鄭麗君表示，她明白年輕人不只期待民主永續，也希望一個公平社會，準總統賴清德推動的「國家希望工程」就是希望能解決年輕人面對的薪資、物價、房價、租金等問題。

據內政部發布的二○二三年第四季全國住宅價格指數、房貸負擔率及房價所得比，數據全創新高。全國住宅價格指數為一三六點二，年增百分之六點八一，增幅持續擴大。

全國房價所得比更攀升至九點九倍，意即民眾要近十年不吃不喝才能買房，首都台北市，房價所得比以十五點七一居冠，要不吃不喝十五年才能買房；房貸負擔率攀至百分之四十二點六六，年增百分之二點四，也創新高，房價負擔能力等級持續「偏低」，僅剩嘉義縣、基隆市還在「可合理負擔」範圍。

鄭麗君表示，居住正義課題一直都在，現在約有八十七萬戶租屋族，但很多年輕人並未計算在其中，百萬租屋家戶會是政府首先協助目標。

鄭麗君說明，社會住宅加計現在新建的，要在二○三二年達到廿五萬戶，另外還有廿五萬戶包租代管和五十萬戶租金補貼；對於青年購屋，賴清德選前也提出新青安貸款，提高額度、延長年限，也進一步補貼利息。

內政部次長花敬群表示，只要所得在中位數、名下無自用住宅，及有居住事實即可申請租金補貼，不需要房東同意。他指出，青年若遇到惡質房東揚言「申請補助就漲租金」，不如選擇退租，改申請包租代管的社會住宅。租客還是要多爭取權益，而非怪罪政府沒趕走房東的壞習慣。

內政部 內閣 社會住宅 賴清德 鄭麗君

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