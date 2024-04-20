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新任客委會主委／古秀妃：推客語保文化

聯合報／ 記者吳淑玲蔡晉宇／連線報導
台南市客家事務委員會主委古秀妃內定接任中央客委會主委，她鼓勵客家鄉親勇於認同自己的身分。記者余承翰／攝影
台南市客家事務委員會主委古秀妃內定接任中央客委會主委，她鼓勵客家鄉親勇於認同自己的身分。記者余承翰／攝影

台南市客家事務委員會主委古秀妃接任中央客委會主委，因先前就有傳聞，古秀妃在媒體詢問時還否認。台南市長黃偉哲受訪時則證實接到準總統賴清德辦公室的電話告知 ，也為古秀妃公開否認之事緩頰表示「相信是不得已」，人家要保密，她也不好自己對外說。

黃偉哲說，中央來借將，人才為國家所用，服務愈廣責任愈大，除是肯定古秀妃，也代表南市府找的是優秀人才。

古秀妃在人事記者會上表示，客家的語言如果存續，文化就能存續，因此推廣語言的使用是很重要的方向。

古秀妃是六年級生，出身美濃客家庄。東海大學歷史系畢業，曾任人本教育基金會南部辦公室主任、高雄市政府客家事務委員會主委、屏東縣政府客家事務處處長、行政院客家委員會主任秘書、專門委員、中研院研究助理，長期從事客家文化工作，二○二一年二月接任台南市客委會主委至今。

台南市客家人口僅百分之六，「台南有客家人嗎？」是市民普遍的疑惑，南市府成立客委會也有正反的看法。首任主委古秀妃二○二一年上任後，積極推廣客家語言及文化，連續四年開辦台南客家好小子冬、夏令營，都很受歡迎。

古秀妃鼓勵台南的客家鄉親勇於認同自己的身分，開創台南以客家文化為主題人數規模最大的踩街遊行。

內閣 賴清德

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