新任環境部長／彭啟明：政治路不好走 願承擔挑戰

即將接任環境部長的天氣風險公司總經理彭啟明昨天在臉書上發文表示，將於五二○前辭去天氣風險管理開發公司總經理一職，也會辭去大學教職工作。他明知這條路難行，政治路不好走，願意承擔挑戰。

彭啟明也說，碳費、四接，以及未來要到立法院備詢等，都讓自己「很緊張」，但承諾任何議題都會尊重專業，不會政治掛帥。

一九七○年出生的彭啟明，從大學至博士均就讀中央大氣科學系，其後在創投公司創業比賽獲獎並投資，以及博士班指導教授林能暉的幫助下，於二○○三年成立台灣第一家民間氣象公司「天氣風險管理開發公司」，同時也是台灣推動天氣保險的第一人，也曾擔任新聞氣象主播。

彭啟明除了是氣象領域的專家，對氣候領域的關注也相當關注，曾參加過多次國際氣候論壇與會議，其中光是聯合國氣候峰會（ＣＯＰ）就參加過十一次。

彭啟明說，二○五○淨零碳排，是全世界的目標，需要更積極的防災調適策略，才能應對日趨極端的天氣，除了國際、政府部門、民間的合作外，很需要有上位的「氣候治理思維」。未來會持續借鏡民間創新與合作精神，讓開放政府與公私協力能搭配成為下一階段的目標。

彭啟明說，這也是自己明知這條路難行，政治路不好走，卻仍願意承擔挑戰的理由，未來也會定期透過直播或走入校園、大眾的方式，向大家報告環境部在做什麼，離淨零有多遠，讓大家多了解自己生長的環境。

彭啟明也提到，將以高道德標準遵守公職人員利益衝突迴避相關規範，在公職期間將不會公開預報天氣，也不再擔任播報工作，網路主持節目也將告一段落，民間社團職務或各種志工身分也將請法務人員逐一檢視是否合適。

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