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新任衛福部長-側寫／醫界反彈…邱泰源爭議中出線

聯合報／ 記者陳洛薇蔡晉宇李青縈
台大醫學院醫學系名譽教授邱泰源將出任衛福部長。圖／聯合報資料照片
台大醫學院醫學系名譽教授邱泰源將出任衛福部長。圖／聯合報資料照片

各界矚目的衛福部長人選，最終拍板由民進黨前立委邱泰源出任，衛福部前部長陳時中離開部長投身台北市長選戰時，邱就被點名是接任人選，最後由時任衛福部次長薛瑞元接任，這次邱在爭議聲中出線，醫界台大系統的意見是關鍵，考量內閣「台南幫」人馬不宜太多，也是原因之一。

衛福部長人事牽動醫界角力，原本外界猜測賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻呼聲最高，但他已七十三歲，認為應把機會留給年輕人。層峰也鎖定有英系色彩，黨內綽號「邱Ｐ」的邱泰源。但部分醫界、社福界對邱泰源有意見，甚至點名邱泰源不是理想人選，為這項人事案增添阻力。

邱泰源從台大醫院發跡，協助台大設立安寧緩和病房，當時大家抗拒的事情，邱泰源一手接下，他幫助超過萬人走完人生最後一段路，資歷完整的他，無論是第一線臨床經驗再到擔任立委、家庭醫學會理事長、醫師公會全聯會理事長，熟知醫療體系與醫療政策。

邱泰源具家庭醫學專業，外界眼中算是較符合「醫界正統」血脈；然在擔任立委期間協調基層診所、身障團體利益，推遲「醫療機構設置條例」修正，讓他變成身障團體眼中對身障人士不友善的醫界代表。

但邱泰源最終仍在爭議聲中出線，據了解，層峰考量外界質疑卓內閣多「台南幫」人馬，加上邱對賴清德「健康台灣」政見熟悉、在醫界衡平的思考下，以及對國會的溝通，是拍板邱的主因；另外，最近兒虐案頻傳，社會高度重視，邱泰源長期關注兒少權益，除了「健康台灣」，這也會是他接掌衛福部後的重點政策。

台大系統的同事和友人前晚聽聞訊息紛向邱道賀，邱低調表達感謝；不過，質疑這項人事安排的反彈聲浪，直到昨天人選正式公布後仍舊不斷，未來邱泰源將面對最棘手的健保改革、社安網、食安、疫後醫療人力流失等問題，內外在挑戰都不小。

內閣 衛福部 賴清德 邱泰源

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