彭啟明接掌環境部 環團盼說服企業加速淨零轉型

氣象專家彭啟明內定出任環境部長，成為新內閣人事的大黑馬。環團表示，希望他能發揮在民間的影響力，說服企業加速淨零轉型；對於四接，呼籲邀集海域生態、港務運輸專家共同審查。

地球公民基金會主任蔡卉荀告訴中央社記者，「真的是滿意外的人選」，但彭啟明也長期關注氣候議題，碳費應該是首先要面對的考驗，期望他能支持環團所提出碳費起徵價新台幣500元的建議；另外希望彭啟明多加把勁，發揮他在民間的影響力，說服各大企業加速減碳。

本屆碳費審議會委員林彥廷表示，彭啟明在氣候變遷領域耕耘許久，希望能帶領產業界朝向氣候和環境治理；碳費的制定以及減碳目標都應該提高。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣告訴中央社記者，彭啟明長期關注氣候變遷，相信能將淨零轉型當做施政重點，而「氣候變遷因應法」下仍有許多子法待訂，盼彭啟明能加速期程；崔愫欣也說，觀察過去彭啟明對於能源議題的發言，期望他也能站在持平、客觀的角度看待能源發展。

守護外木山行動小組召集人王醒之告訴中央社記者，繼三接之後，台電、中油搶蓋天然氣接收站的爭議已經惡化為「天然氣接收戰」的局面，而四接、五接、六接、七接的開發都會是這屆環評委員會必須面對的課題；天然氣作為能源轉型中橋接性的能源，也是高碳排的化石燃料，不應過度依賴，應在更上位進行全面性盤點。

王醒之呼籲，除了更開放與公民團體溝通外，未來四接環評案至少要比照國光石化、三接藻礁等重大爭議案，再增加邀集海域生態、港務運輸專家作為領域專家學者共同審查。

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