邱泰源接掌衛福部 醫改會：請做大家的部長勿忘民眾

準閣揆卓榮泰今天公布民進黨前立委邱泰源將接任衛福部長。醫療改革基金會指出，新冠疫情之後，台灣醫療環境沉痾逐一浮現，新任衛福部長應做「大家的部長」，除服務醫界，更要重視民眾權益，且要兼顧衛政、社政，並強化政策溝通能力，推動重大醫改施政。醫改會提出3大期許，期待新任部長推動健保改革、保障醫療勞權、遏止醫療階級化。

三點期許內容如下：

1. 推動全民健康保險改革，強化醫療品質與照護

台灣人口高齡化、疾病慢性化，健保面對種種新興挑戰，包含慢性病醫療品質與共病整合、癌症治療與新藥引入等。近日更有醫界大嘆國人頻就醫，卻未必有更好的醫療結果。我國慢性病醫療品質遠遠落後於鄰近的東亞國家；而相較美國癌症死亡率逐年下降，台灣卻仍逐年上升。依本會調查分析，病人捨近求遠，就醫次數高、多科看診源自健保支付制度「論量不重質」。

健保基金更因此已連年赤字，付出龐大代價也進入破產前奏曲。新政府訴求「健康台灣」，在調漲保費或打破總額上限制前，應建立在實證精神，合理評量健保醫療品質，承諾民眾健康的提升，並鼓勵重視品質的醫療團隊，提出論質、論人計酬規劃，以及改革支付制度，才有助於實際反映醫療服務的勞心、勞力與價值。

2. 提升財團法人醫院治理，落實醫事人員勞權保障

近年頻傳無醫師、無護理、無床位、無好藥，牽動病人照護的連續性與品質，更埋下醫療糾紛的隱憂。但疫後大型醫療機構卻仍持續投資擴張規模與設備，與底層醫護人員卻疾呼血汗的光景互為矛盾，也加劇資源分布與分配的兩極化。政府訴求分配與世代正義，就更應正視長期被忽略的醫療財團法人治理。基本醫護勞權保障落伍，保障醫療勞權的法規，像是擴大醫師納「勞基法」、醫學中心1:7護病比、「醫師法」與「醫療法」落實勞權、社會公益、財務與董監事會管理的四大改革，通通原地踏步。疫後醫護人力流失是世界趨勢，血汗醫院是社會不可承受之重，友善職場是病人安全的基石，更是各界殷殷期盼。

3. 投資預防保健基礎建設，遏止醫療階級化擴張

醫師誓詞以平等的病人健康為首要顧念，但若裝備不足仍是束手無策。國人「不健康餘命」將近8年，可能失能、臥床與慢性病纏身。早期預防花小錢，後期治療花大錢，健康促進、預防保健已是國際趨勢。政府應帶領民眾投資與儲蓄健康，善用衛生福利部醫療與社政資源，提供綜合性支持與支援、促進社區參與、改變生活型態、注重心理衛生等，要求民眾善盡自我健康管理。同時，面對蓬勃發展的醫療產業，政府除了鼓勵，不需「控管」但需要「監控」自費市場，瞭解整體概況，並遏止大醫院有限資源多用來服務有錢人、VIP的現象。

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