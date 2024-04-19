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何佩珊內定勞動部長 勞團擔憂將鬆綁勞工工時

中央社／ 台北19日電

行政院副秘書長何佩珊內定為勞動部長，勞團今天說，期許何佩珊能跟工會團體保持暢通溝通管道、解決低薪問題等，但也擔憂何佩珊任務就是要來鬆綁工時規定。

內定行政院長卓榮泰今天召開記者會，宣布第4波內閣人事，其中何佩珊將出任勞動部長。勞團今天紛紛指出，部長人選跌破大家眼鏡，對於何佩珊完全不熟悉。

全國產業總工會理事長江健興告訴中央社記者，自己與何佩珊不熟，但現任勞動部長許銘春跟勞工團體相處融洽、溝通順暢，期許新任部長要跟許銘春一樣，能跟工會幹部有良好互動溝通管道。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢則告訴中央社記者，何佩珊接任勞動部長應該是有任務在身，去年在總統「工」辦勞動政見發表會時，總統當選人賴清德當時說要推動新時代勞動法令，這與工時有關，擔憂恐再次鬆綁工時規定。

韓仕賢也說，目前勞動力短缺情況下，希望何佩珊可以積極思考、盤點能有效運用中高齡勞工、二度就業婦女等勞動力資源，不要僅有開放移工解決缺工這條路。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則表示，從何佩珊經歷來看，勞動部長的布局似乎是要回應目前立法院三黨不過半的生態、要強化未來相關政策跟立法溝通協調，這是主要考量。

孫友聯說，勞動立法在這20多年來，其實該建置、完成的大部分都已完成，何佩珊上任後的第一挑戰應是如何解決低薪，總統蔡英文執政8年，每年都積極調漲基本工資，今年又是最低工資法上路第1年，相信外界都很期待新政府如何讓台灣擺脫過去常被詬病的低薪問題。

孫友聯說，對於未來勞保年改、如何降低職災、促進薪資透明化、強化新就業形態職業安全以及強化企業跟人權問責機制等，這都是新任勞動部長必須進一步跟社會說明的。

第四波新內閣人事案今天公布，準勞動部長何佩珊。記者余承翰／攝影
第四波新內閣人事案今天公布，準勞動部長何佩珊。記者余承翰／攝影

何佩珊 內閣 勞動部 賴清德

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