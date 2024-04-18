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針對缺電問題 準經濟部長郭智輝這樣回應

經濟日報／ 記者吳秉鍇／嘉義即時報導

準經濟部長、崇越（5434）集團前董事長郭智輝今（18）日參加崇越石英朴子新廠落成剪綵。針對缺電問題，他說上任後將提出一套完整的報告、對外做詳細說明；而有關核電是否延役，他認為若真的須要延役，也希望取得全民大家的認同。

郭智輝說，針對國內水電不足的問題，他從前天開始訪問各個產業，特別是對水電比較急迫的業界，訪問的對象主要是企業主、供應鏈和學校的專業教授，綜合這些意見，他將在上任後提出一套完整的報告，包括台灣是不是缺電？需要多少電才能滿足產業需求？對外做詳細說明。

對於核電是否延役的問題，郭智輝認為，截至目前為止，他個人還無法判斷，若真的須要延役，也希望取得全民大家的認同，他是來自民間工作的人，可以循序漸進來做，目標則是依總統指示，要讓夠與所有的用戶和鄰居多溝通，然後在安全無虞下，才可以做決定的。

內閣 缺電 賴清德 郭智輝

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