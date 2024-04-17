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談準經濟部長郭智輝 王美花：具國際觀與高度

中央社／ 台北17日電
經濟部長王美花今天表示，郭智輝具有國際觀與高度，他投入公職做相當多犧牲，歡迎他擔任部長職務，也在第一時間與郭智輝通話，後續會盡快安排交接工作，協助快速進入狀況。聯合報系資料照片
經濟部長王美花今天表示，郭智輝具有國際觀與高度，他投入公職做相當多犧牲，歡迎他擔任部長職務，也在第一時間與郭智輝通話，後續會盡快安排交接工作，協助快速進入狀況。聯合報系資料照片

崇越集團董事長郭智輝將出任經濟部長，成為財經內閣黑馬。經濟部長王美花今天表示，郭智輝具有國際觀與高度，他投入公職做相當多犧牲，歡迎他擔任部長職務，也在第一時間與郭智輝通話，後續會盡快安排交接工作，協助快速進入狀況。

王美花今天出席汽機車零配件、車用電子及智慧移動三展受訪表示，郭智輝來自企業，也是很成功的企業家，郭智輝來擔任公職做了非常多犧牲，肯定他的熱情，以及為國家承擔責任的精神。

談及對郭智輝的印象，王美花指出，與業界有很多的互動，過去也認識郭智輝，認為他非常有國際觀，且企業經營經驗豐富，「有他的高度」，非常歡迎郭智輝擔任經濟部長的職務。

至於未來如何與郭智輝交接，王美花表示，已於昨天第一時間打給郭智輝，因為經濟部業務涵蓋重要政策和許多細節，會盡快做好交接工作，並說明經濟部的各項業務，協助郭智輝上手快速進入狀況。

媒體追問520之後有何規劃，王美花低調表示，「謝謝大家關心」，很高興在擔任經濟部長時能替大家服務。

內閣 賴清德

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