準國科會主委吳誠文 帶產業投好球

南臺科技大學校長吳誠文將出任國科會主委，執掌國家科技產業發展，未來持續投入AI及半導體研發，將是重中之重，外界期待他在接棒後，能帶領台灣投出一記好球。

吳誠文將於520後出任國科會主委，他昨（16）日表示，未來將持續投人AI及半導體研發，並推動準總統賴清德所提出的五大信賴產業。針對台灣半導體供應鏈未來發展，他表示，製造方面政府會支持產業往海外友善國家發展，這也有助國安，但研發及商業機密一定會根留台灣。

吳誠文說，4月初接獲徵詢時，「一夜輾轉反側」，最後勇敢承擔任務。他強調，半導體與AI是台灣優勢，必定是未來發展重點。

吳誠文在IC設計及測試領域學有專精，半個世紀前他還是世界少棒冠軍的國家代表巨人隊投手。至今不能忘情於棒球運動的吳誠文說，打棒球的團隊訓練，讓他鍛鍊出接受挫折的能力；他的二個兒子也都喜歡棒球運動，棒球是父子三人最佳的共通話題。

對於未來施政方向，吳誠文表示，將與現任國科會主委吳政忠討論，主要將執行五大信賴產業等政策，同時續推AI及半導體研發。