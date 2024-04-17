準數位部長黃彥男 扮資安守門人

準數位部長人選出爐，將由前中研院資訊創新研究中心主任黃彥男出任，過去他曾在許多公部門擔任民間諮詢委員，資安、AI等專業背景雄厚，未來將扮演資安守門人。

黃彥男具備資安、AI等專長，皆為數位部所需的即戰力，他也曾在行政院數位匯流辦公室跟科技會報辦公室服務，產官學研資歷都相當傑出。

數位部成立以來，肩負最重要的任務不外乎資安與打詐。在資安方面，身為第二任數位部長，黃彥男將站在守護資安的第一線，推動企業數位轉型。

另外強化防詐及隱私保障，提升產業競爭力與跨領域合作，再加上培育人才，都是未來上任後的重要工作。

值得關注的是，黃彥男曾在前總統馬英九時期的行政院科技會報辦公室擔任副執行秘書，也曾在蔡總統上任後，在行政院數位國家創新經濟推動小組擔任諮詢委員，無論藍綠執政，都是頗受倚重的人才。

外界解讀，黃彥男入閣也印證準總統賴清德先前就喊出用人唯才、民主大聯盟的精神。