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準經濟部長郭智輝 與郭台銘有革命情感

經濟日報／ 記者簡永祥╱台北報導

新任經濟部長將由崇越（5434）集團董事長郭智輝接任，被視為是財經內閣一大黑馬，業界認為，他將會是最懂半導體的經長，也反映出新內閣對於半導體產業重視。

郭智輝是繼前中華車副董事長林信義後，第二位接掌經濟部的企業負責人，而郭的事業逾八成在半導體領域，反映新內閣要用最懂半導體的企業家，凸顯台灣半導體產業在全球重要地位。

熟悉郭智輝的好友聞訊都表示訝異，不過也直言他將會是最懂半導體的經濟部長。泓德能源總經理周仕昌則說，崇越集團也投資太陽能光電，郭了解太陽能產業發展面臨的問題，接任經濟部長，「是光電產業一大利多。」

郭智輝也曾與鴻海集團創辦人郭台銘有革命之情，他當過郭台銘的司機與翻譯，兩人一同前往日本洽商。郭台銘一度邀約他進鴻海集團幫忙，但郭智輝選擇入股前東家的崇越貿易，專注代理信越集團產品，這家公司即現今崇越科技前身。

郭智輝領導的崇越集團投資觸角涵蓋半導體、食品、運動及環保工程，子公司包括崇越、崇越石英、敏盛、信越光電、群越材料、台灣信越半導體、上海崇誠國際貿易及安永鮮物等。且不僅活躍於政商圈，更伸及學術界及公協會。

郭的友人形容他是個從不滿於現狀，在業界的每一個階段力求突破、創新。

內閣 賴清德

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