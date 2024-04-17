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準金管會主委彭金隆 解保險業二難題

經濟日報／ 本報綜合報導

政大商學院副院長、風險管理與保險學系教授彭金隆將接任金管會主委，過去他曾主張國內壽險業不適合完全接軌ICS（新一代清償機制），也曾主張取消「保險業淨值比」的監理指標，另外壽險業匯率波動會計表達，是否解套，也成為市場關注焦點。

過去彭金隆針對接軌，提出看法，監理指標淨值比。國內保險業原本只採RBC（保險業資本適足率）單一監理指標，2021年5月修法，加入淨值比，走向雙監理指標，而這項獨步全球的淨值比，在學界一直存在兩派爭論，多數保險學者都認為不需要。

之前也有壽險業者建議取消，但金管會仍主張維持現狀。彭金隆曾經點出，2026年已決定採用ICS，自然RBC不足與缺失的顧慮已不復存在，對於顯著不符合資本監理性質的「淨值比」，TW-ICS（台版ICS）實施後，應該是讓它「功成身退」的好時機，回到單一資本監理指標架構方為正辦。

另外，近期壽險業熱烈討論的匯率波動的會計表達，彭金隆也明確表達應該檢討。

他認為，壽險海外資產大部分沒有立即匯兌的可能，短期匯率波動實質不會影響體質，但會大幅影響當期損益與淨值，迫使業者必須花費鉅額的避險工具成本，去壓平波動穩定財報數字。

彭金隆在產、官、學界累積經驗，將成為他接掌金管會最大助力，熟知他的人說，彭的身段柔軟、不怕溝通，加上過去監理背景出身，對文官體系非常了解，且在保險業接軌國際的路上，彭金隆可說是檯面上少見擁有此深厚背景的人士，未來若能加速與文官體系的磨合，將大有可為。

壽險公會理事長陳慧遊昨日指出，彭金隆熟悉政策，對他接任金管會主委感到非常期待；昔日老長官、行政院前院長陳冲指出，彭金隆「很聰明、點子多」，且個性很好、沒有特定立場；證券商公會理事長陳俊宏昨日表示，期盼金管會能力推當沖降稅常態化，壯大台灣資本市場。

內閣 賴清德

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