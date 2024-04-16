工商界讚郭智輝產業經驗豐富 盼加速淨零及數位轉型

內定行政院長卓榮泰第3波內閣人事名單今天出爐，經濟部長由崇越集團董事長郭智輝出任。工商團體表示，郭智輝產業經驗豐富，盼未來施政能反映業界聲音，尤其是碳費、能源等議題，協助企業加速數位轉型與淨零碳排腳步。

郭智輝將出任經濟部長，被視為財經內閣大黑馬，他在產業界人稱「斜槓經濟人」，涉足領域不僅半導體科技業，更橫跨生技、光電、綠能、環保、健康等領域，深諳企業管理與產業供應鏈、價值鏈，身價破百億，曾被評選為台灣百大CEO。

中小企業理事長李育家表示，郭智輝產業經驗豐富，觀察過去發表的談話，對經濟發展、國家發展策略有清楚的分析和策略，尤其對半導體、AI（人工智慧）和生技產業等很有想法，他對國家會是一大助益。

李育家進一步指出，全台中小企業家數占比高達9成8，盼郭智輝重視中小企業的升級轉型，若能協助中小企業連結半導體、AI和生技產業，不僅能成為科技產業供應鏈，也可加速朝向數位轉型、淨零碳排2大方向邁進。

工總代表指出，郭智輝出身產業界，熟悉與企業溝通和交流的方式，也能反映業者最關心的議題。經濟部掌管業務包羅萬象，除了產業發展，還有能源轉型、碳費、淨零碳排等議題，相信郭智輝接任部長後，會站在產業發展、國家經濟的角度進行整體規劃。

商總理事長許舒博則說，新內閣團隊中，許多部長都是老朋友，立法院也有85位跨黨派立委擔任商總諮詢顧問，從行政到立法，全方位戮力協助解決會員產業發展問題。