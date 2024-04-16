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新國科會主委吳誠文：持續投入半導體及AI研發 根一定留在台灣

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
準行政院長卓榮泰今天上午公布第三波內閣人事名單，國科會主委吳誠文。記者林俊良／攝影
準行政院長卓榮泰今天上午公布第三波內閣人事名單，國科會主委吳誠文。記者林俊良／攝影

新任國科會主委吳誠文16日接受本報專訪表示，未來國科會施政將會依準總統賴清德五大信賴產業，以及「健康台灣願景」等政策方向推動，並持續投人AI及半導體研發。針對台灣半導體供應鏈未來發展，他表示，製造方面政府會支持產業往海外友善國家發展，這對台灣國安也是好的，但研發及商業機密一定會根留台灣。

新任國科會主委吳誠文曾是世界少棒隊冠軍投手，也是學霸，台大電機系、美國加州大學聖塔巴巴拉校區電機與電腦工程學系博士學位後，回清大任教。他長年從事先導性之積體電路系統設計與測試技術研發，獲獎無數，也曾擔任清大、成大副校長，及工研院資訊所長，熟悉產業及行政，歷練完整。現為南台科大校長。

他今日接受本報電訪表示，未來國科會施政方向，他會與現任國科會主委吳政忠討論，主要是執行準總統賴清德五大信賴產業，以及「健康台灣願景」等政策，同時持續推動AI及半導體研發。他表示，晶創台灣方案在聽取業界意見後做一些調整，也會持續推動下去。

至於太空產業，吳誠文表示，也會持續推動。他說，發展低軌衛星有多重考量，不只是產業發展，它有國安需求，還有第六代通訊衛星發展，這都有其重要性。

針對全世界關切的台灣半導體供應鏈未來發展，吳誠文說，眼前這個時機點，因為少子化科技人才捉襟見肘，加上台灣資源有限，半導體產業現也是全世界需要，政府對半導體產業往友善國家移動應給予支持及協助，這對台灣國家安全也是好的。

他表示，對於台灣護國神山台積電（2330）到海外投資，國人不用擔心，台灣智慧製造非常強，不論半導體產業在海外哪個地方生產，其核心運作都在新竹，國人可以放心，半導體產業製造在海外，但研發及商業機密都保護得很好，廠商有這個萬全準備，製造雖在海外，但根一定在台灣。

賴清德所謂「五大信賴產業」，包括半導體產業、人工智慧產業、軍工產業、安控產業以及通訊產業。

內閣 賴清德

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