接國科會主委吳誠文透露因緣願景 投入推動AI產業升級

南台科大校長吳誠文將接任國科主委，他下午透露願意接任的一大原因是：副總統賴清德競選時提出「健康台灣」還有半導體、人工智慧等「五大信賴產業」政見，他認為賴對國家發展願景有遠見有想法，有針對自己的專業提供建議，當時發覺兩人對未來台灣相關科技發展的想法相當契合，最近雙方熟識人士推薦、決定加入行政團隊奉獻所學，很感謝準行政院長卓榮泰肯定。

吳誠文指出，半導體、人工智慧是未來台灣產業轉型、社會與教育發展的重要關鍵。台灣正面臨人口老化、少子化挑戰，不僅醫療產業發展必須仰賴A I智能，台灣現有的半導體代工產業附加價值不高，透過強化A I應用提升各產業韌性，才能讓全民更有感。

吳誠文任職工研院時催生「南方雨林計畫」，推動第三代半導體結合南部產業，去年9月蔡英文總統布達他接行政法人「國家運動科學中心」董事長，盼能運用運動科技提升國內運動水準。

吳誠文表示，他接任南台科大校長之後持續與陽明交大、成大等學術機構還有相關產業深化合作，投入培養南部地區產業所需專業人才，這也與賴副總統重視南北平衡發展的理念不謀而合，他會全力配合推動，讓台灣能夠均衡向上提升。南台科大師生得知校長高升訊息都與有榮焉、認為他「真的是很棒的領導者」。