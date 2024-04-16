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綠批不給逐條討論荒腔走板 擬再排審國會改革法案

中央社／ 台北16日電

立法院司法及法制委員會15日初審通過國會改革法案，全數條文保留交協商。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，審查過程荒腔走板，不讓民進黨立委依議事規則逐條討論等，民進黨團的版本禁得起檢驗，會再排案併案審查。

立法院司法及法制委員會15日併案審查國會改革法案，針對國會聽證調查權的立法院職權行使法修法，綠營不滿逐條討論時未好好討論，提出40次散會動議，但均失敗。審查結果，全數條文保留，須交由黨團協商。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在黨團記者會提到，有人帶風向質疑民進黨提40次散會動議是不想開會，這與事實相反，因為昨天委員會是逐條不審查、審議過程荒腔走板。

吳思瑤以棒球賽舉例，昨天是一場賽制不公的比賽，國民黨作為提案方，如同投手，但卻不敢上場直球對決，打者也被限制不能揮棒打擊，因為會議主席、國民黨立委吳宗憲不讓民進黨的法案併案審查，也不讓民進黨立委依照議事規則進行逐條討論，沒收立委審查權。

吳思瑤說，如此裁判不公的球賽，民進黨一路抗議無效，希望循程序好好再排一場球賽，大家正正當當的上場比拚，黨團也認為這樣沒有實質討論的會議，那就散會；民進黨會負責任地再排案併案審查，民進黨團提的修法版本禁得起檢驗，不怕跟國民黨、台灣民眾黨比較。

內閣 賴清德

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