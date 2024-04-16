快訊

中國股市失去經濟動力！企業上市募資僅64億美元創新低

黃曙光請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 黃珊珊證實了

又見天坑！台南市府連地下道旁貨車廻車 道路面下陷卡後輪

卓榮泰肯定台電應變穩定供電 籲應給一點掌聲

中央社／ 台北16日電

媒體報導昨晚全台電力拉警報，最後驚險救回。內定行政院長卓榮泰今天說，台電的應變能力與措施，應該得到大家一點掌聲，未來新內閣以穩定供電為第一要務，在此情況下，做更安全的電網，發展更多元的綠能。

卓榮泰今天公布新一波內閣人事，在介紹將出任經濟部部長的郭智輝時，卓榮泰表示，針對民眾所關心的供電問題，也要求郭智輝發揮在能源產業的專業，確保穩定供電，進一步發展多元綠能，鼓勵產業深度節能，讓社會一起邁向永續生活，達到「2050淨零轉型」的目標。

媒體關切，昨天北台灣差點大停電，新內閣未來如何告訴民眾台灣不缺電。

卓榮泰說，受到地震影響，某些發電機組目前還是要嚴謹面對，這個部分就他知道台電與相關人員都非常用心在處理，過去這麼多年來，在電力調度的課題上，無論是預先預警或是靈活調度，台電都有相當的成就與進展，台電人員這段時間非常辛苦，他非常肯定。

不過，卓榮泰也說，未來所有的行動創新內閣團員，都會以穩定供電為第一要務，在此情況下，做更安全的電網，發展更多元的綠能，做更靈活的調度，這是未來對台電的期許，至於現在台電的應變能力與措施，應該得到大家一點掌聲。

另外，除了缺電課題，媒體也詢問即將出任經濟部長的郭智輝未來要如何解決「五缺」問題。郭智輝則說，他來自於民間，對於「五缺」的問題感受很多，不過他今天才剛被發布即將接任經濟部長，他會利用上任前請教相關專家學者，待520上任後，再向大家報告。

內閣 賴清德

延伸閱讀

資安學者黃彥男掌數發部 卓榮泰：強化防詐、隱私保障

準經長郭智輝「五缺」感受多 卓榮泰：第一要務穩定供電

曾被彈劾的陳金德接工程會 卓榮泰：申誡不影響續任公職

第三波內閣人事將公布 財政部、僑委會、人事長續任

相關新聞

蔡總統代賴清德證實：外長林佳龍、吳釗燮掌國安會

準總統賴清德的國安團隊內閣人事還沒正式公布，蔡英文總統今天上午接見「紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團」，在介紹與會來賓時，...

王鴻薇揭：準經長郭智輝曾違反證交法、替大陸設晶圓廠

準閣揆卓榮泰今公布財經內閣名單，不過國民黨立委王鴻薇揭露，準經濟部長郭智輝任崇越集團董事長時，曾違反證券交易法等遭起訴，...

「唐鳳不是當官的料」知情人士：黃彥男任數位部長 No.1任務就是滅火

新內閣今日公布財經部會內閣閣員，數位部長唐鳳並未續任，而是由中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男出線。據了解，數位部成立...

陳金德回應藍營4大爭議說 若再亂拼湊、抹黑就提告

信賴台灣之友會秘書長陳金德接掌行政院工程會主委消息一出，藍營日前針對陳金德提出其代理縣長任內開放農舍政策、高雄任職經營民...

彭金隆接掌金管會 病團：難得支持商保健保協作的學者

去年有病友因健保署嚴查短期住院，無法請領商業醫療保險，引發商保改革討論。衛福部健保署持積極態度，要推動商保協同健保，但金...

新財經內閣今亮相 賴士葆：準經長應知能源政策錯誤

準閣揆卓榮泰今早宣布財經內閣，國民黨立委賴士葆表示，大多具一定專業，人民期待好好做事，非為政治服務，準經濟部長郭智輝應知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。