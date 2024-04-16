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研發石斑魚漢堡排 準經濟部長郭智輝跨界多重領域

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
準經濟部長郭智輝，領域跨足半導體、光電、生技、食品。 圖／聯合報系資料照片
準經濟部長郭智輝，領域跨足半導體、光電、生技、食品。 圖／聯合報系資料照片

賴政府首任內閣公布第3波人事，崇越科技共同創辦人郭智輝將接任經濟部長一職，準閣揆卓榮泰表示，崇越科技長期深耕半導體及太陽光電等科技領域，期待郭智輝發揮他的強大知識及廣大人脈，同時也期許未來經濟部能確保穩定供電，並進一步發展多元綠能。

郭智輝去年11月獲頒台灣國際發明得獎協會第19屆「國際傑出發明家獎最高生技大賞」。郭智輝帶領崇越科技從高科技整合服務供應商出發，近年積極發展環保綠能以及大健康事業。於2012年成立的「安永集團」，包括「安永鮮物」健康超市、半導體級「安永生技」國際水產加工廠，並在宜蘭蘇澳建置鑽石級綠建築「安永心食館」觀光工廠。

2022年6月，石斑魚被中國大陸禁止進口，2022年7月，崇越集團旗下安永集團下品牌「樂魚Blue Fish」，推出以石斑魚做成漢堡排的產品，推廣石斑魚不遺餘力，還規畫要把漢堡魚排肉做成食品，外銷到其他國家。

郭智輝當時就強調，石斑魚漢堡排是在地食材，可以減少碳足跡，訴求愛護地球、喜歡台灣的消費者，他對於2050淨零碳排與永續環境的理念，與目前政府宣誓理念相符，賴政府因此委以經濟部長重任。

內閣 賴清德

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