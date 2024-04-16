金管會主委政大保險系教授彭金隆出任 壽險業大利多

卓準內閣16日上午將公布第三波人事，據傳，金管會主委內定由政大保險系教授彭金隆出任，消息一出，壽險業界歡聲雷動；壽險業者分析，彭金隆執掌金管會，展現新內閣團隊對壽險業順暢接軌國際IFRS 17、ICS 2.0等新制度的重視。

彭金隆現為政大商學院副院長、風險管理與保險學系教授，研究專長為保險與風險管理、銀行保險、金控公司、保險監理等，彭金隆不僅是學者，更是熟悉業界的保險專家，深知保險業的「苦」，由他出任金管會主委，業界充滿期待。

彭金隆曾任中國人壽董事、金融消費評議中心董事/評議委員、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、實踐大學風險管理與保險學系系主任/副教授、財政部保險司部長秘書等職，是國內的保險專家。

保險業將在2026年接軌IFRS 17及ICS 2.0，如何協助業者順利接軌，成為金管會的重要職責。在此之前，金管會已陸續發布兩階段協助接軌措施，預計本周發布第三階段措施，據了解，內容將包含長壽、脫退、利差等新興風險。

業者指出，國內壽險業面臨接軌，新任金管會主委也須面對新光人壽、三商美邦等壽險業資本適足率（RBC）不到法定標準的問題。

現年59歲的彭金隆是政治大學風險管理與保險學系教授，也是願景工程基金會董事，色彩中性，符合賴清德「民主大聯盟」的覓才理念。