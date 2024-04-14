聽新聞
test
0:00 / 0:00

新內閣人事遭質疑 賴清德：用人唯才 守護國家

聯合報／ 記者蔡晉宇周宗禎／綜合報導
總統當選人賴清德（中）昨天到台南土城正統鹿耳門聖母廟扶轎。他表示，新內閣會秉持民主大聯盟精神，讓好人才進入政府，守護國家，維護民主。記者周宗禎／攝影
總統當選人賴清德（中）昨天到台南土城正統鹿耳門聖母廟扶轎。他表示，新內閣會秉持民主大聯盟精神，讓好人才進入政府，守護國家，維護民主。記者周宗禎／攝影

新政府內閣人事被質疑「獨、老、南」，總統當選人賴清德昨天表示，內閣用人會秉持民主大聯盟精神，讓好人才進入政府服務，守護國家、維護民主。另外，台灣關係法立法四十五周年，副總統當選人蕭美琴昨表示，相信賴清德有使命感，也有能力讓台灣在變動國際秩序中，持續作為貢獻區域繁榮的一份子。

賴清德指出，準行政院長卓榮泰這幾天會陸續公布內閣，內閣用人會秉持著用人唯才、民主大聯盟的精神，讓國家社會上的好人才進入政府為大家服務，一方面守護國家，另一方面也維護民主、發展經濟，照顧基層，讓兩千三百五十萬人都能夠在這塊土地上安居樂業。

蕭美琴昨出席「台灣關係法四十五周年福和會論壇」。她表示，台灣在四十五年前面臨國內外變局的關鍵時刻，美國國會通過台灣關係法，成為台美之間緊密往來的法源基礎。台灣關係法內涵是要確保、推進台灣與美國人民之間緊密而友好的經濟文化關係，並在提供台灣防禦性武器的同時，美國也須建構能力，抵抗危害台灣安全的武力脅迫。

蕭美琴表示，政府有必要提供、形塑對台灣未來穩定性可以放心、信任的環境，因此賴清德提出和平四大支柱的主張，包括一，強化國防嚇阻能力、國防實力；二，經濟安全就是國家安全，建構更強經濟韌性；三，深化與民主國家的夥伴關係；第四則是穩定而有原則的兩岸領導能力。

蕭美琴指出，這些內容其實也是台灣近年跟美方合作往來的重要領域，美國除了台灣關係法中承諾的傳統軍售，美國國會近年也透過立法提供總統提用權、外國軍事融資，國際軍事教育與訓練等政策工具，協助台灣強化防衛能量。人助自助，台灣民眾需要展現捍衛自由、民主、主權的決心，才能獲得更多國際友人支持。

蕭美琴說，蔡總統執政以來穩健領導，使台美溝通管道暢通，達到零意外的相互信任，這將是未來政府持續在基礎上堆疊善意的關鍵。

內閣 賴清德

延伸閱讀

中職／統一獅、雄鷹台南球場對戰 蕭美琴開球為棒球加油

中職／準副總統蕭美琴為獅隊開球 邀球迷8月到花蓮看球

地方補選六席贏五席 國民黨：選舉結果給賴清德就職前一個提醒

蕭美琴：賴清德和平四大支柱 形塑台灣穩定未來

相關新聞

新內閣人事遭質疑 賴清德：用人唯才 守護國家

新政府內閣人事被質疑「獨、老、南」，總統當選人賴清德昨天表示，內閣用人會秉持民主大聯盟精神，讓好人才進入政府服務，守護國...

國高教歷練兼具 新教長能防「民粹」成教育絆腳石？

現在是高等教育高牆瓦解的時代，線上學習平台Coursera「吃掉」了全世界3分之1全世界大學生人數，現代大學教育無論在知識或行政面向都正處於解構、重組的關鍵時刻，新任教育部長鄭英耀面臨的挑戰嚴峻且前所未有。大學退場潮、世界排名倒退，也都是不小挑戰。 然而最關鍵的是，從大學校長晉升教育部長的鄭英耀，是否有能力去除掉台灣長年以來「唯官員是從」的病態，別讓民粹成為學術進步的絆腳石？還是當官當權之後，依舊成就另一個新的「官場現形記」？

賴副總統：新內閣用人唯才 守護國家

總統當選人、副總統賴清德10日公布卓榮泰將接任新政府行政院長，賴副總統今天在台南市表示，新內閣用人唯才，秉持民主大聯盟精...

「不斷有人警告政治黑暗面」 小野：良善社會給我光明希望

賴政府昨天公布第二波內閣人事，文化部長由作家小野（李遠）接任。小野今天上午在臉書表示，他懷抱著回饋的心，在自己早該退休的...

接司法院長？ 謝長廷：現在高層哪個人也不可能談這問題

有媒體報導指出，傳賴政府屬意現任駐日代表謝長廷，是新政府的司法院院長口袋人選之一，引發在野諸多質疑。謝長廷透過臉書表示，...

不斷更新／賴政府宣布新團隊 2024新內閣名單一覽

總統當選人賴清德將於5月20日上任，首任內閣人事也持續布局中，賴清德已於4月10日上午公布首波內閣名單，第二波內閣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。