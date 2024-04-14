新內閣人事遭質疑 賴清德：用人唯才 守護國家

新政府內閣人事被質疑「獨、老、南」，總統當選人賴清德昨天表示，內閣用人會秉持民主大聯盟精神，讓好人才進入政府服務，守護國家、維護民主。另外，台灣關係法立法四十五周年，副總統當選人蕭美琴昨表示，相信賴清德有使命感，也有能力讓台灣在變動國際秩序中，持續作為貢獻區域繁榮的一份子。

賴清德指出，準行政院長卓榮泰這幾天會陸續公布內閣，內閣用人會秉持著用人唯才、民主大聯盟的精神，讓國家社會上的好人才進入政府為大家服務，一方面守護國家，另一方面也維護民主、發展經濟，照顧基層，讓兩千三百五十萬人都能夠在這塊土地上安居樂業。

蕭美琴昨出席「台灣關係法四十五周年福和會論壇」。她表示，台灣在四十五年前面臨國內外變局的關鍵時刻，美國國會通過台灣關係法，成為台美之間緊密往來的法源基礎。台灣關係法內涵是要確保、推進台灣與美國人民之間緊密而友好的經濟文化關係，並在提供台灣防禦性武器的同時，美國也須建構能力，抵抗危害台灣安全的武力脅迫。

蕭美琴表示，政府有必要提供、形塑對台灣未來穩定性可以放心、信任的環境，因此賴清德提出和平四大支柱的主張，包括一，強化國防嚇阻能力、國防實力；二，經濟安全就是國家安全，建構更強經濟韌性；三，深化與民主國家的夥伴關係；第四則是穩定而有原則的兩岸領導能力。

蕭美琴指出，這些內容其實也是台灣近年跟美方合作往來的重要領域，美國除了台灣關係法中承諾的傳統軍售，美國國會近年也透過立法提供總統提用權、外國軍事融資，國際軍事教育與訓練等政策工具，協助台灣強化防衛能量。人助自助，台灣民眾需要展現捍衛自由、民主、主權的決心，才能獲得更多國際友人支持。

蕭美琴說，蔡總統執政以來穩健領導，使台美溝通管道暢通，達到零意外的相互信任，這將是未來政府持續在基礎上堆疊善意的關鍵。