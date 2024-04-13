賴副總統：新內閣用人唯才 守護國家

總統當選人、副總統賴清德10日公布卓榮泰將接任新政府行政院長，賴副總統今天在台南市表示，新內閣用人唯才，秉持民主大聯盟精神，讓好人才進入政府服務，守護國家。

賴副總統今天出席台南市安南區正統鹿耳門聖母廟3年1科「土城香」神轎起駕，為「鹿耳門媽」主帥轎扶轎，現場數百個陣頭陸續進場，信眾擠爆。

賴副總統回台南娘家，滿臉笑容，還特地說明「香科」信仰指出，「香科」是針對台灣西南海岸、神明遶境的稱呼，目的是神威保境佑民，「土城香」是西南岸5大香的頭香，之後再接續4大廟香科，今年又逢台南400年，特別有意義。

賴副總統同時介紹準閣揆卓榮泰表示，卓榮泰歷任議員、立委、行政院秘書長及總統府副秘書長，有民代經驗及行政資歷，為人穩定親切，能力佳，卓榮泰近幾天將陸續公布新內閣。

賴副總統表示，新內閣用人唯才，秉持民主大聯盟精神，讓國家社會好人才進入政府服務，守護國家，維護民主，發展經濟，照顧基層，安居樂業。他一定認真打拚，不會辜負大家多年來的支持。