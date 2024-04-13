新交長任務…李孟諺拚道安、兩岸觀光

交通部長由現任行政院秘書長李孟諺轉任，他表示，上任後的兩大重要議題為道安與兩岸觀光，會以打造符合人本及安全的交通環境為重要目標，另在兩岸觀光開放部分，若兩岸氣氛朝良性發展，不排除提早進行適當調整。

由於李孟諺為水利專家出身，過去與交通領域連結較少，民間公協會認為，「接地氣」是對他最大期許，呼籲李上任後首要工作應是與各民間公協會、團體會面，展現其對交通政策的遠見。

李孟諺具環境工程、土木工程等專業背景，曾任蘇貞昌時期的台北縣（現新北市）水利局長，後來到賴清德擔任台南市長時期的水利局長。蘇貞昌二○一九年接任行政院長後，李孟諺又被延攬擔任行政院秘書長，並留任至今。

台灣交通安全協會理事長陳宏益認為，李孟諺過去對交通領域著墨較少，業界對李普遍較不熟悉，上任後首要工作應是與各民間公協會、團體會面。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，雖然李孟諺非交通、觀光專業出身，但不代表他不是適合的交通部長人選，最重要的是博取產業界的信任、聽取民意。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，李孟諺政治色彩沒那麼重，將來觀光及交通業務有很多要跨部會協調，也需要很多預算，可望發揮一定協調能力。