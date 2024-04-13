聽新聞
test
0:00 / 0:00

新交長任務…李孟諺拚道安、兩岸觀光

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
行政院秘書長李孟諺將接任交通部長。記者潘俊宏／攝影
行政院秘書長李孟諺將接任交通部長。記者潘俊宏／攝影

交通部長由現任行政院秘書長李孟諺轉任，他表示，上任後的兩大重要議題為道安與兩岸觀光，會以打造符合人本及安全的交通環境為重要目標，另在兩岸觀光開放部分，若兩岸氣氛朝良性發展，不排除提早進行適當調整。

由於李孟諺為水利專家出身，過去與交通領域連結較少，民間公協會認為，「接地氣」是對他最大期許，呼籲李上任後首要工作應是與各民間公協會、團體會面，展現其對交通政策的遠見。

李孟諺具環境工程、土木工程等專業背景，曾任蘇貞昌時期的台北縣（現新北市）水利局長，後來到賴清德擔任台南市長時期的水利局長。蘇貞昌二○一九年接任行政院長後，李孟諺又被延攬擔任行政院秘書長，並留任至今。

台灣交通安全協會理事長陳宏益認為，李孟諺過去對交通領域著墨較少，業界對李普遍較不熟悉，上任後首要工作應是與各民間公協會、團體會面。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，雖然李孟諺非交通、觀光專業出身，但不代表他不是適合的交通部長人選，最重要的是博取產業界的信任、聽取民意。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，李孟諺政治色彩沒那麼重，將來觀光及交通業務有很多要跨部會協調，也需要很多預算，可望發揮一定協調能力。

內閣 賴清德

延伸閱讀

將掌交通部 李孟諺：打造人本、安全的交通環境為重要目標

影／李孟諺將接任交通部長 王國材：是最好接替的人選

李孟諺將任交通部長…業界看好協調能力 直指有1大難題

李孟諺任新交通部長 基層公務員出身、稱職救火隊賴蘇都重用

相關新聞

小野接掌文化部長 5位內閣新成員4人無黨籍

新政府第二波內閣人事昨天揭曉，準行政院長卓榮泰昨公布五部會首長，包括內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育...

林佳龍傳掌外交部 傅崐萁分析：賴清德挖坑給林、欲滅正國會

準總統賴清德陸續公布新內閣人事，總統府秘書長林佳龍可望擔任外交部長。國民黨立委傅崐萁今晚在臉書表示，林佳龍被當廁所裡的花...

藍批新內閣「獨、老、南」 新系復辟

準行政院長卓榮泰昨天公布第二波內閣人事，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，新內閣人事「獨、老、南」，台獨派色彩鮮明，老面...

掌文化部…小野盼將台灣作品帶出去

準閣揆卓榮泰公布第二波內閣人事，文化部長由作家小野（李遠）接掌。小野表示，起初猶豫很久、家人也不贊成，但想到文化人近年爭...

法務部挑戰…鄭銘謙能扭轉辦案看顏色？

新內閣法務部長由台北地檢署檢察長鄭銘謙出任，創下首位北檢檢察長直升部長的紀錄，鄭銘謙昨對接任部長一職表示，「全力以赴」。...

新交長任務…李孟諺拚道安、兩岸觀光

交通部長由現任行政院秘書長李孟諺轉任，他表示，上任後的兩大重要議題為道安與兩岸觀光，會以打造符合人本及安全的交通環境為重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。