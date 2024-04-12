鄭英耀將接教育部長 教團籲正視校園霸凌、學生心理健康

內定行政院長卓榮泰今天宣布520後第二波內閣人事，教育部長將由現任中山大學校長鄭英耀擔任。教育團體呼籲新教長持續關注校園霸凌、性平、學生心理健康等議題，提出更具體的措施。

國教行動聯盟今天發布新聞稿，肯定鄭英耀行政和學術經驗豐富，期待他上任後傾聽基層聲音，召開全國性會議檢討政策得失。

國教盟特別提到，青少年詐欺、濫用藥用情形嚴重，校園內的自我傷害、性騷擾、霸凌也讓家長憂心忡忡，如何積極預防並「接住每個年輕的生命」，已是刻不容緩的課題。

國教盟認為解決的方法之一是促進親師合作和親職教育，呼籲鄭英耀上任後投入更多相關經費，並結合民間資源。同時也建議修法強制親職講習，並設計親職假制度，讓家長更有餘力參與孩子的教育和成長。

台灣青年民主協會也發布新聞稿，呼籲鄭英耀上任後以實際行動，重視學生的心理健康，繼續執行現有的高中身心調適假、學生輔導法修法等政策。同時也呼籲，下一輪課綱（118課綱）應廣泛收集學生意見，降低學生參與課綱審定的門檻。

青民協指出，近年教育法規有許多進步，期許鄭英耀持續推動漸進的修法，使制度更完整，包括霸凌案件處理、不適任教師審議流程等，並持續督導各校落實執行。