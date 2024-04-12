快訊

新北稽查12家分店結果出爐！藏壽司7分店有衛生缺失 2家仍停業中

寶林茶室中毒案 王必勝：1重症患者下周換肝救命

台驊投控董事長涉內線交易 檢調搜索約談9人

鄭英耀將接教育部長 教團籲正視校園霸凌、學生心理健康

中央社／ 台北12日電
總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰（左）出任行政院長。卓榮泰12日主持新內閣成員公布記者會，宣布由中山大學校長鄭英耀（前右）出任教育部長。中央社
總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰（左）出任行政院長。卓榮泰12日主持新內閣成員公布記者會，宣布由中山大學校長鄭英耀（前右）出任教育部長。中央社

內定行政院長卓榮泰今天宣布520後第二波內閣人事，教育部長將由現任中山大學校長鄭英耀擔任。教育團體呼籲新教長持續關注校園霸凌、性平、學生心理健康等議題，提出更具體的措施。

國教行動聯盟今天發布新聞稿，肯定鄭英耀行政和學術經驗豐富，期待他上任後傾聽基層聲音，召開全國性會議檢討政策得失。

國教盟特別提到，青少年詐欺、濫用藥用情形嚴重，校園內的自我傷害、性騷擾、霸凌也讓家長憂心忡忡，如何積極預防並「接住每個年輕的生命」，已是刻不容緩的課題。

國教盟認為解決的方法之一是促進親師合作和親職教育，呼籲鄭英耀上任後投入更多相關經費，並結合民間資源。同時也建議修法強制親職講習，並設計親職假制度，讓家長更有餘力參與孩子的教育和成長。

台灣青年民主協會也發布新聞稿，呼籲鄭英耀上任後以實際行動，重視學生的心理健康，繼續執行現有的高中身心調適假、學生輔導法修法等政策。同時也呼籲，下一輪課綱（118課綱）應廣泛收集學生意見，降低學生參與課綱審定的門檻。

青民協指出，近年教育法規有許多進步，期許鄭英耀持續推動漸進的修法，使制度更完整，包括霸凌案件處理、不適任教師審議流程等，並持續督導各校落實執行。

內閣 賴清德

延伸閱讀

影／潘文忠肯定鄭英耀能力 期許台灣教育持續進步

教育部長潘文忠曝卸任後最想做的事 指鄭英耀具歷練有熱誠

任內學權建樹多 新教長鄭英耀立場鮮明也「寵學生」

鄭英耀將任教育部長需接手118課綱 教團評8大難題待解

相關新聞

「很久沒朝九晚五」曾猶豫 小野接文化部長：把台灣好作品帶上國際

準閣揆卓榮泰今天公布第二波內閣人事，文化部長史哲下台，由知名作家小野（李遠）接掌文化部。小野受訪時笑說，已經很久沒有朝九...

賴清德新政／吳澤成樹立標竿交棒工程會 傳接任的陳金德能先破除爭議？

賴清德首波內閣團隊人事逐漸揭曉，傳出陳金德將接任行政院公共工程委員會主委，成為至今新閣員最大爭議角色，但工程會究竟在政府內閣中扮演什麼角色？點開行政院所屬機關組織圖會發現，工程會是31個部會中唯一被註記「尚未組改」的單位。這個身為全台工程中樞神經的單位，卻曾被視為「待不久的冷衙門」。現任主委吳澤成期盼，工程會扮演「國家總工程師」的角色。

內閣第二波人事 賴清德：盼新任部長加倍努力、給民眾更多信賴

內定行政院長卓榮泰今天宣布520後第二波內閣人事，總統當選人賴清德透過臉書說，期許未來閣員能在現有執政基礎上加倍努力，讓...

將掌交通部 李孟諺：打造人本、安全的交通環境為重要目標

準總統賴清德將於5月20日就職，交通部長將由現任行政院秘書長李孟諺轉任。李孟諺水利專家出身，2019年起擔任行政院秘書長...

尷尬？準閣揆卓榮泰樓上公布第二波內閣名單 唐鳳樓下同步開記者會

準閣揆卓榮泰今（12）日公布第二波內閣名單，巧的是，數位部長唐鳳剛好也在樓下主持第三屆「點子松」徵件活動開跑的記者會，唐...

文化部長小野出線 陳菊愛將史哲下台卻另有重用？

準閣揆卓榮泰今天公布第二波內閣人事，文化部長史哲確定下台，由知名作家小野（李遠）接掌文化部。史哲是「花媽」監察院長陳菊的愛將，父親史英又是教改大老，史哲也是菊系人馬的代表之一，在準總統賴清德的人事布局中，史哲是中箭落馬？還是另有重用？成為今日熱議話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。