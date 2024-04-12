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內閣第二波人事 賴清德：盼新任部長加倍努力、給民眾更多信賴

中央社／ 台北12日電
總統當選人賴清德透過臉書說，期許未來內閣團隊能給予民眾更多的安心與信賴。聯合報系資料照片
總統當選人賴清德透過臉書說，期許未來內閣團隊能給予民眾更多的安心與信賴。聯合報系資料照片

內定行政院長卓榮泰今天宣布520後第二波內閣人事，總統當選人賴清德透過臉書說，期許未來閣員能在現有執政基礎上加倍努力，讓行政創新內閣團隊給予民眾更多的安心與信賴。

卓榮泰今天主持記者會，宣布520後第二波內閣人事，包含文化部長為知名作家李遠（小野）、內政部長為前民進黨立委劉世芳、交通部長是現任政院秘書長李孟諺，法務部長為台北地方檢察署檢察長鄭銘謙，教育部長則由中山大學校長鄭英耀接任。

賴清德下午透過臉書表示，衷心期望未來5位新任部長能秉持誠意溝通、民眾優先的核心思想，並且對自身業務充滿信心，在溝通的過程誠懇而積極，以信心、用心、戒慎，面對國際國內的各種挑戰。

他說，在520正式就任後，期許各位閣員能夠加倍努力，在現有執政基礎上持續加油，為老問題找新方法，為新問題找好方法，讓行政創新內閣團隊，為民眾帶來更多的安心與信賴。

內閣 賴清德

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