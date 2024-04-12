接任法務部長扛司改…鄭銘謙肅貪悍將 北檢任內起訴高虹安

北檢檢察長鄭銘謙肅貪經驗豐富，廉政署長任內發動偵查林姿妙涉貪案，北檢任內起訴高虹安；出身台南的鄭銘謙領導統御廣受肯定，即將接任法務部長，扛下新政府的司改重責。

今年66歲的鄭銘謙畢業自中興大學法律系，司法官訓練所第26期結業，曾任雲林、台南等地檢署檢察長與金門高分檢檢察長，也擔任法務部法律事務司副司長、廉政署正副署長等要職，檢察、廉政、行政資歷完整。

鄭銘謙擔任廉政署主任秘書、副署長期間，督導偵辦前桃園市副市長葉世文索賄案、前新北市副市長許志堅貪污案，肅貪經驗豐富。

此外，廉政署偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪案期間，擔任署長的鄭銘謙更與專案小組密集開會研擬偵查策略，才順利攻破林姿妙心腹、前建設處代理處長吳朝琴的心防。

鄭銘謙接掌「天下第一檢」台北地檢署後，順利偵結起訴新竹市長高虹安涉貪案，持續追查國民黨台北市議員陳重文涉嫌圖利台智光案，展現肅貪力道。

檢察人士透露，鄭銘謙笑臉迎人、待人客氣、沒有官架子，督軍辦案卻相當嚴謹；民國107年7月間，前雲林縣長張榮味因林內焚化廠案遭判刑8年定讞，時任雲檢檢察長的鄭銘謙雖即將調任，仍親自督軍，火速對張榮味發出執行通知，確保到案執行。

鄭銘謙隨後調任台南地檢署檢察長，勤走基層傾聽第一線心聲，獲得檢察官好評，調升北檢後更發揮「走動式管理」精神，時常加班到深夜，當基層面臨危機時，也親上火線化險為夷，在檢察界評價極高。

今年總統大選期間，境外勢力介選、錯假訊息認知戰嚴重影響大選公平性，負責偵辦全國重大案件的北檢假訊息案件處理中心，也在鄭銘謙的率領下，掃蕩多起影響選舉不法。

個性沉著、穩健、低調的鄭銘謙，從未有檢改大將之名，但早在擔任南檢主任檢察官期間，即為了基層檢察官權益，代表南檢檢察官發布聲明與時任法務部長陳定南溝通，獲得檢察界的讚賞。

檢察人士說，鄭銘謙接任法務部長後，勢必面對死刑執行、司法改革、檢察人事改革、打詐掃黑、反制認知作戰等議題，期許鄭銘謙勿忘出身檢察官的榮耀與使命，改善檢察官工作環境、強化團隊紀律、提振法務部各系統工作士氣，才能讓法務部完全發揮戰力，為國家社會奉獻。