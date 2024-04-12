內閣交接 陳建仁、卓榮泰已通過電話

總統當選人賴清德前天公布首波內閣人事，行政院正副院長為卓榮泰、鄭麗君，行政院發言人由陳世凱接任，新舊內閣五月廿日交接。行政院發言人林子倫表示，行政院長陳建仁已與卓榮泰通過電話，並由林子倫建立聯繫窗口協助交接。

行政院發言人林子倫昨天主持行政院會後記者會，針對媒體詢問內閣籌組交接事宜時表示，自從蔡英文總統上任以來，歷任行政院長林全、賴清德、蘇貞昌至陳建仁都無縫接軌，包括前瞻建設、國機國造、國艦國造等福國利民、保家衛國政策都順利接續進行。

林子倫表示，台灣度過百年大疫後，民眾已回歸正常生活，相信未來在賴清德首任行動創新ＡＩ內閣領導下，會延續相關好的政策，讓國家邁步向前。

林子倫表示，陳建仁、卓榮泰前天已經通過電話，他也聯繫陳世凱，就行政院經驗交換意見，並且建立聯繫窗口，相信後續交接工作會順利進行，若有相關安排會適時對外說明。