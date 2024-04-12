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人物側寫／賴清德3次勸進終點頭 林佳龍回老本行

聯合報／ 本報記者侯俐安
總統府秘書長林佳龍昨天下午同意接任外交部長。 圖／聯合報系資料照片
總統府秘書長林佳龍昨天下午同意接任外交部長。 圖／聯合報系資料照片

在親信一片「不該接」的勸阻中，總統府秘書長林佳龍昨天下午同意接任外交部長。準總統賴清德三顧茅廬，終於讓林佳龍在最後關頭點頭，讓原本滿是民進黨新潮流派系的安排，進一步達到派系平衡。林佳龍留在隊伍中，也算回到老本行，再次扮演救援投手角色。

據了解，賴清德約在八、九天前首度向林佳龍提及擔任外交部長，但當時林佳龍認為，外交部長一職有更適合的人，並未當場應允；本周二，卓榮泰、鄭麗君任正副院長曝光，國安團隊名單一字排開，卻獨缺外交部長，當天賴清德第二次徵詢林佳龍，林佳龍雖未婉拒，但仍認為未必一定要考慮他。

隨著內閣公布期程明朗，黨內不少長輩大老，接連苦口婆心勸進林佳龍接任外交部長，畢竟若不接，牽動不只是個人，還有派系與國家整體發展。這期間，都能看見賴清德使力的影子。賴、林約好昨天下午見面，消息提前曝光，林佳龍也如願點頭。在此之前，林佳龍也曾被點名為行政院長人選之一，但顯然賴清德已心有所屬。加上內閣人選浮上檯面，幾乎清一色新潮流，民進黨內雜音不小，正國會中常委陳茂松前天開第一槍，批卓榮泰「不要呷（吃）這麼狠」，在派系內可說是擦槍走火，卻也算是臨門一腳。

有涉外人士指出，原本呼聲最高的徐斯儉早已決定留任國安會副秘書長；駐法代表吳志中原本也在外交部長名單，但考量內閣整體布局、黨內派系平衡、駐法繼任人選，仍以林佳龍優先。

林佳龍是學者出身的政策控，也是正國會派系要角。美國耶魯大學政治學博士，當過國安會諮詢委員、立委、民進黨秘書長、行政院新聞局局長、台中市長、交通部長、外交部無任所大使，現任總統府秘書長，他的歷練完整並嫻熟各個利害關係，幾乎是已經準備好的「準院長」，從政之路後期卻十分崎嶇，曾為太魯閣事件扛責請辭、接受黨徵召挑戰新北市長，多次與行政院長擦身而過。

交通部長 內閣 吳志中 國安會 林佳龍 賴清德 鄭麗君

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