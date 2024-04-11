新舊內閣交接 陳建仁與卓榮泰已通過電話

新內閣人事案備受關注，行政院發言人林子倫11日表示，行政院長陳建仁已與準行政院長卓榮泰通過電話，自己在昨日與準發言人陳世凱聯繫就交接事宜討論。

準總統賴清德昨日宣布行政院內閣人事，分別由卓榮泰、鄭麗君擔任正副閣揆，現任國發會主委龔明鑫為政院秘書長，打造行動創新 AI 內閣（Active and Innovative cabinet）。

對於內閣交接事宜，林子倫今日透露，自蔡總統上任以來，從林全、賴清德、蘇貞昌到陳建仁，歷任院長各項政策順利無縫接軌，包含前瞻建設、國艦國造等福國利民、保家衛國政策都順利接續進行。度過百年大疫後，國人也回歸正常生活，未來在卓榮泰的行動創新內閣下，相信會將好的政策延續下去，讓國家持續邁步向前。

林子倫也透露，陳建仁昨日已和卓榮泰通過電話，自己也和陳世凱聯繫，雙方就一些經驗交換意見，未來也會建立聯繫窗口，針對交接事項聯繫討論，相信交接工作會順利進行，如有相關安排跟規劃會適時對外說明。