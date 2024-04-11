接外交部長？林佳龍：有向賴清德推薦人選

媒體報導，總統當選人賴清德屬意總統府秘書長林佳龍接外交部長，林佳龍今天說，外交人才非常多，他有向賴清德推薦人選；賴清德曾表達希望他在未來執政團隊扮演一定角色，「我一直在團隊，而且也會一直在團隊中」。

賴清德昨天公布520上任後，由前民進黨主席卓榮泰接行政院長，隨後卓榮泰宣布內定行政院副院長為鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱；由於林佳龍及行政院副院長鄭文燦未在首波名單，引發關注。

林佳龍今天出席十大傑出青年選拔公布記者會，接受媒體聯訪，被問及是否接獲徵詢加入新內閣、是否擔任外交部長時表示，他是交接小組一員，負責政府交接工作，賴副總統曾找他討論國政、人事等，目前新閣揆已經出爐，會陸續公布閣員名單。

林佳龍說，外交形式非常多、人才也非常多，他有向賴副總統推薦人選。

他表示，賴副總統曾表達希望他在未來執政團隊中扮演一定角色，他相信賴副總統在國安相關政策、人事安排都會有整體布局，新閣揆陸續徵詢閣員中，會陸續對外說明，「我一直在團隊，而且也會一直在團隊中」。

林佳龍說，他的興趣很廣，也是有團隊精神的人，未來角色大家就給新政府一點時間，敬請期待。

此外，新內閣人事被指都是「台南幫」，林佳龍說，新閣揆在組閣時會考慮人才過去表現等，不該從單一背景來看，要從整體團隊組成觀察新政府人事布局，最重要是要成為密切合作、分工的團隊，才能發揮執政綜效，為民服務。

是否會爭取參與2026年台北市長選舉，林佳龍表示，2年多後的選舉還很難預測，目前沒有朝這方面思考。