賴清德：建立「行動創新AI內閣」

準總統賴清德昨宣布由民進黨前主席卓榮泰組閣，賴清德說，與準閣揆卓榮泰是好戰友，過去一起為共同價值奮戰，賴將新內閣定位為「行動創新AI內閣」，期許秉持行動與創新精神，聽取民意、解決民瘼，回應人民的期待。卓榮泰公布副閣揆鄭麗君、政院秘書長龔明鑫和發言人陳世凱首波人事，宣示「誠意溝通、人民優先」是新團隊最中心的思想。

不過，賴清德首波人事被批評是小圈圈用人，民進黨內不同派系也有不滿聲浪，國民黨主席朱立倫昨表示，這是最聽話的內閣，民進黨號稱希望組成最專業、有民意的民主大聯盟，結果大家看到的卻是民進黨自我派系聯盟，完全秉持賴清德的個人意志，與民進黨黨意的內閣，與台灣民意跟所謂的專業距離非常遙遠。國民黨昨也批評人事了無新意，賴提出AI標語，但台灣人看到卻只感到「BI」（悲哀）。

五二○後首波內閣人事昨公布，賴清德與卓榮泰並肩走入記者會場，兩人互動展現好默契。賴清德表示，在目前政治情勢中，邀卓榮泰組閣可發揮三項功能，卓長於溝通、善於協調；能完全掌握中央跟地方、從立法到行政的各項議題；充分了解國家未來的方向，擔任閣揆能迅速率領團隊落實國家希望工程。

卓榮泰透露，三月底、四月初正式接到賴清德徵詢，認為必須全力以赴勇於承擔。賴對他有一個要求、三個期許，也交付三項任務。一個要求是，要發揮積極行動跟創新思維，打造一支行動創新的團隊。三個期許是：要重溝通、多協調，以公共利益角度，找出社會最大公約數；要能掌握從地方到中央、從立法到行政及民間社會的各項議題，解決民眾最迫切的需求；要能了解國政施政藍圖，建設國家。

至於三項任務，卓榮泰說，新內閣的行動會站在面對問題的第一線，站在提出解方的第一線，也站在處理爭議的第一線，創意會來自更多民間專業人士的加入，提供更多新的智慧科技知識，導入政府機關跟公共領域；面對民眾所迫切需要，但尚未形成共識的重大議題，要建立溝通平台、廣納民意、擴大民眾的參與；政府會持續推動多元跟平權的價值，尤其對年輕人最在意的居住正義、就學就業、育兒照顧等。

卓榮泰也說，新團隊會落實「五打七安」政策，堅持繼續打擊黑金槍毒詐，將治安、食安、道安、工安、校安、居安及網路資通安全列為重要的安全工作，讓台灣成為安定公義的社會。

賴清德是否交付上任後優先推動政務？卓榮泰表示，目前全力支持蔡總統、行政院長陳建仁執政團隊的做法，做行政團隊後盾，賴對未來的想法，會在就任後完整向國人說明。

新內閣五二○上路，卓榮泰以台劇「華麗計程車行」為例，表示有一句台詞令他感受很深，「車子往前跑，就能解決任何的困難」，同樣的，國家治理只要胸懷著熱愛土地的心，堅定站在正確的路上，「人民就會跟我們站在一起，國家前進的列車也會勇往向前」。