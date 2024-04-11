藍諷報恩內閣 白籲別活在雲端

準總統賴清德昨公布首波內閣人事。國民黨主席朱立倫批評，賴清德如果只是把行政院降格為他的幕僚單位，將來所有國會的監督力量就是針對賴清德本人，未來在國會，一定面對民意非常大的挑戰。民眾黨發言人吳怡萱也說，新的行政團隊必須拋棄過往傲慢陋習，豎起耳朵傾聽民意，最忌諱「活在雲端」不接地氣。

針對已曝光的新內閣名單，國民黨立委賴士葆表示，蔡英文總統與賴清德當年競爭民進黨總統初選時，時任黨主席的卓榮泰就協助過賴清德，現在出爐的內閣名單儼然就是「報恩內閣」；另有傳言指，選前中國大陸發射衛星經過台灣，國安會秘書長顧立雄責成國防部發布國家警報，讓國民黨總統人選侯友宜民調掉了百分之五；顧立雄擔任國防部長，也是賴清德的一種報恩形式。

國民黨昨舉行記者會，列舉並諷刺蔡政府多位官員爭議事蹟，呼籲賴清德用人不要誤踩雷區。桃園市議員凌濤批評，顧立雄毫無軍事履歷，且滿口戰狼，賴清德口中的創新，卻讓全民感到毛骨悚然。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷說，新閣揆沒有蜜月期，五二○後會要求向國會進行施政報告，國民黨團將繼續監督治安、食安及物價安定等相關議題，所有閣揆、閣員皆須接受新民意檢視。

民眾黨團總召黃國昌則說，賴清德選擇卓榮泰擔任行政院長「非常遺憾」，卓榮泰在立法院正副院長選舉向外界宣稱沒有介入，結果搞半天就是有，甚至心虛到在臉書刪文、改文章，怎麼會選擇一個公然說謊的人，奉勸卓榮泰「公然說謊的壞習慣，不要帶到立法院」。

吳怡萱表示，卓榮泰首次亮相，僅在記者會提到「ＡＩ創新內閣」，而沒實際執行的方法，一登場就示範「聽君一席話，如聽一席話」，老百姓乾脆問「Siri（人工智慧助理軟體）」就好。

對於在野黨批評顧立雄沒有軍事經驗，恐難勝任國防部長，民進黨團書記長莊瑞雄表示，國防部由「文人部長」掌管，非台灣獨創，在許多國家都有先例；而「國防二法」修法之後，國防部由文人擔任部長會是常態。