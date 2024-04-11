法務部長、主計長 傳由台南幫接任

準總統賴清德昨天公布由卓榮泰組閣，新內閣人事各界關注。據了解，新內閣中的法務部長可望由同為台南人的現任台北地檢署檢察長鄭銘謙出任，記者昨詢問鄭銘謙本人，他表示「不做任何回應」；現任部長蔡清祥是否另有重用，也引發圈內討論。

台南市研考會主委陳淑姿內定出任行政院主計總處主計長，成為台南市府入閣名單曝光第一人。陳淑姿從基層做起，是賴清德擔任台南市長的主計處長，台南縣市合併之初舉債上千億元，賴清德當時以償還債務及治水列為優先，陳淑姿不僅大幅減少償務，還從市府預算羅列出十六億元治水預算，深受賴清德信任，加上現任主計長朱澤民大力推薦，是出線主因。

南市研考會主委陳淑姿內定出任行政院主計總處主計長。圖／市府提供

交通部長盛傳將由現任行政院秘書長李孟諺轉任。現任交通部長王國材昨表示，近期沒有和李接觸過，交棒之後自己想「先休息一下」。

據了解，新任農業部長人選，以一月甫退休的前農糧署長胡忠一呼聲最高，盛傳人選還包含前立委蘇治芬、蔡培慧、前農委會副主委李退之等人。農業部代理部長陳駿季則說，最重要是繼續推動農業政策直到新政府上任為止，會競競業業做好該做的事。

鄭銘謙是土生土長台南人，去年獲拔擢出任台北地檢署檢察長時，外界多以為他在廉政署長任內，偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪案是一大原因；新竹市長高虹安涉嫌在擔任立委時的助理費案，也是他接掌台北地檢署後起訴；去年面對總統大選，為防止境外勢力散布不實深偽影片，台北地檢署還特地設專組負責，表現深受高層肯定。

陳淑姿是成大政治經濟研究所畢業，二○二二年從台南市主計處長退休，隔年一月又被台南市長黃偉哲延攬為研考會主委，黃偉哲認為陳的主計專業，可幫助重大建設「準確到位」。黃偉哲說，賴清德與陳淑姿前晚都聯繫他，告知將出任主計長一事。