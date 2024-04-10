準閣揆曾是他助理！謝長廷看好卓榮泰組AI內閣 新駐日代表「你們都認識」

駐日代表謝長廷今天被台灣媒體問及前民進黨主席卓榮泰將接行政院院長一事時指出，卓榮泰要打造「行動創新的AI內閣」，這很創新、也很穩健，給人有信賴感，非常好。

總統當選人賴清德今天上午召開「新任閣揆人事發布」記者會，宣布新政府首任行政院長由前民進黨主席卓榮泰擔任。有謝（謝長廷）系「大師兄」稱號的卓榮泰曾任謝長廷議員助理、台北市議員、立委、總統府副秘書長、行政院發言人、行政院秘書長、民進黨副秘書長、秘書長和民進黨黨主席。

被卓榮泰尊為師父的謝長廷，今天下午在駐日代表處召開例行記者會時被問及新內閣人事。

謝長廷說：「卓榮泰以前是當過我的助理，不過，後來做到行政院秘書長、總統府副秘書長，以他的歷練、能力及口才，已不是當我的助理時代那樣，已超越我。」

卓榮泰今天在台北記者會上表示，面對新變局、災後重建工作，新的執政團隊須穩健接棒，賴清德對他有一個要求、三個期許，並交付三項任務。首先，就是要打造發揮積極行動、創意思維的行動創新AI內閣。

謝長廷稱讚說：「AI內閣的想法非常好，很創新，而且也是很穩健，感覺給人有信賴感。」

被記者問及以目前立法院的生態（執政黨民進黨非第一大黨），卓榮泰接行政院長一職可能會很吃力。謝長廷回應說，卓榮泰擅長溝通、協調，（這樣的人格特質）此時也正好是適當人選，若是鬥雞型人選就比較不好。

外傳現任國安會秘書長顧立雄可望出任國防部長。謝長廷說，台灣過去就曾任用文人擔任國防部長，這是世界潮流，以前國防部長由軍方出身者擔任，後來用文人當部長，參謀長則是用軍方出身者。對國家安全有深入了解的顧立雄如果被延攬為國防部長，「應該沒問題」。

謝長廷補充說，目前這訊息僅止於「報派」，總統當選人賴清德尚未正式公布，若是這樣的人事布局，他覺得也很好。

有媒體報導現任外交部長吳釗燮將回任國安會秘書長。謝長廷指出，根據台灣的體制，其實國安會是可以指揮外交部，國安會很特殊，在體制上等於是擁有國防、外交、軍事職權的總統要議論大政就在國安會。

日本相當關注新內閣當中外交部長、駐日代表的人事。記者問新任駐日代表「是商界還是政界人士」、「會不會講日文」。

謝長廷透露他前陣子暫時返國時，曾被問過關於幾個人選的意見。有駐日台灣媒體表示，謝長廷曾任閣揆，已經「到天花板」，能接任者要符合高標，人選很難找。

謝長廷說：「人外有人，天外有天。你們會很驚訝，你們都認識。」此話一出，現場揚起一片驚訝聲。謝長廷透露是會講日文的人，當成是商界出身也可。他語帶保留地說：「不過，尚未有定案，自己是被問過意見。」

對於要符合高標的人選難覓一事，謝長廷說：「有很多，現在退下來的院長有很多。」有記者猜：「是蘇嘉全嗎？」但也有記者說：「蘇嘉全不會日文。」

謝長廷語帶玄機說，蘇嘉全卡拉OK（日文歌）很會唱，和日本人打球也可用日文溝通，但他也強調「我沒講新任駐日代表是他（蘇嘉全），我只是在回應他被說不會講日文一事。很正式的日文可能他還要學習一下，但是一般日文他很會講」。

謝長廷表示，新內閣成員名單很快就會公布，就他所知，每天會發表2個閣員名單，在28日之前全部定案。