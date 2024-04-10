賴清德籲民進黨內「協助卓榮泰內閣 保持最密切溝通」

總統當選人賴清德今天宣布新政府首任行政院長由前民進黨主席卓榮泰擔任，他今天在中常會表示，希望黨內支持、協助卓榮泰帶領的「行動創新的AI內閣」保持最密切的溝通，共同推動政務、促進國家發展。

賴清德今天在民進黨中常會提到，今天稍早已公布未來新政府的行政院長卓榮泰，並由卓榮泰公布新內閣首波人事。未來路仍長、責任仍重，希望大家都能有積極的行動力以及創新思維。

賴清德說，要持續傾聽民意、擴大各界參與，請各部門與中常會持續給予卓榮泰帶領的「行動創新的AI內閣」支持和協助，保持最密切的溝通，共同推動政務、促進國家發展。

對於上週發生的花蓮強震，賴清德說，中央與地方仍在全力合作，要找出每一個失聯的民眾或外籍旅客；政府也在盡力修復所有因震災受損的橋梁道路與基礎設施，希望讓每個民眾盡早回到熟悉的家。

賴清德說，災後重建工作以及持續反省檢討，同樣重要。20幾年來，台灣從震災中不間斷學習，建構更有韌性的國家，也成為許多國家學習的對象。

賴清德表示，要藉此機會，感謝超過1萬名的軍、警、消、義勇人員與民間搜救隊的協助；以及雪中送炭、趕赴現場的企業、社會團體及國內外人士。這些支持，讓台灣人民感到溫暖，更有力量繼續前進。一方面要救災重建，另一方面也要持續打造更安全、更有韌性的台灣。

此外，民進黨中常會今天邀請2位小小講者，10歲的國小陳姓、9歲的彭姓學童向中常委們分享「兒童心聲報你知」。

賴清德提到，今天學習用120公分的角度看世界，孩子的聲音可以被聽見。

他說，台語諺語有一句「囡仔人有耳無喙」，是指兒童的意見不重要，但這些都是對兒童過時的想像。隨著時代進步，兒童人權公約也在台灣國內法化，也就是，尊重兒童是獨立的個體。同時，政府也要減輕年輕家庭育兒的負擔，讓更多年輕人願意生養小孩，讓台灣的孩子可以在愛與關懷中成長。