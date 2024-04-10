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賴清德新內閣周三公布 可能名單中「他」好感度最佳

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／鄭麗君卓榮泰潘孟安

文／陳宣懿

賴清德即將在5月20日上任，民進黨今（9）日晚間發出採訪通知，明（10）日上午將召開記者會，公布首波內閣人事。目前可能名單提前曝光，據傳，行政院長將由民進黨前主席卓榮泰接棒，副院長人選是前文化部長鄭麗君，行政院發言人由賴清德競總發言人陳世凱擔綱，總統府秘書長是競總總幹事潘孟安。對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚分析，從過去經驗看來，這份新內閣名單真真假假，有的是知情者忍不住分享，有的是政壇刻意放話。先前賴清德出任行政院長前，有許多媒體跟進報導，但當時總統府都否認，後來果然還是由賴清德接任行政院長。這份可能名單的人選中，好感度最高與最低的是誰呢？《網路溫度計DailyView》帶您了解最新的分析結果。

以下為新內閣可能名單：

行政院長：卓榮泰

行政院副院長：鄭麗君

政院秘書長：龔明鑫

政院發言人：陳世凱

總統府秘書長：潘孟安

國安會秘書長：吳釗燮

國防部長：顧立雄

國安局長：蔡明彥

鄭麗君、潘孟安擠進前三 助選拉抬好感度

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/01/10～2024/04/08）統計調查，比較新內閣可能人選好感度，前三名分別是國發會主委龔明鑫（1.13）、鄭麗君（0.69）、潘孟安（0.58）。龔明鑫為何能奪得好感度第一名呢？日前登場的第二屆「2050淨零城市展」，出席的龔明鑫指出，面對氣候變遷，台灣在產業轉型及經濟發展已有多元解決方案，可在數位及淨零轉型上做出貢獻，引起不少網友認同。

前文化部長鄭麗君，則是在1月陪同時任立委候選人許淑華車掃，獲得大批網友留言支持，「加油」、「高票當選」。可能接任總統府秘書長的潘孟安，協助屏東2024立委勝選有功，屏東縣長周春米、立委鍾佳濱紛紛發文感謝潘孟安對屏東一直以來的貢獻。

顧立雄傳接任國防部長 藍委轟：壞事中的壞事

好感度第四到第六名分別是，國安會秘書長顧立雄（0.55）、外交部長吳釗燮（0.48）以及陳世凱（0.42）。回顧顧立雄的從政經歷，從立委、黨產會主委、金管會主委到國安會秘書長，堪稱史上最斜槓的閣員，國民黨立委賴士葆酸，顧立雄彷彿是民進黨的萬金油，什麼地方痛就拿出來抹一抹。藍營立委徐巧芯則批，國會的反彈會比現任部長邱國正來得更大，整體而言對中華民國來說絕對是壞事中的壞事。

關於吳釗燮的評論來自，之前國際記者會突收國家級警報，誤看衛星飛「越南領空」，引起網友批評，「原來外交部長也看成越南」、「太丟臉了」。另外，陳世凱則是在2024選戰期間，轟藍白一樣黑，引起對手回擊，「民進黨貪腐、黑金猖獗」。

卓榮泰捲入立法院長選舉喬人案 好感度墊底

好感度最差兩名分別是蔡明彥（0.36）以及卓榮泰（0.25）。徐巧芯質詢問國安局有無調查「前立委趙天麟與中國女子親密照」是真的影片還是深偽技術？對此，國安局長蔡明彥稱，案子已經交由檢調立案調查，不便說明。有網友批評，「國安局連這個也鑑定不出來？」、「國安漏洞」。

可能接行政院長的卓榮泰，則是因立法院正副院長選舉，綠白喬人選一事，引起爭議。卓榮泰表示自己沒有介入立法院正副院長選舉，點名民眾黨主席柯文哲「說清楚」，對此，民眾黨立委黃國昌批評卓榮泰「說謊」，明明是藍綠主動接觸，話卻被倒過來講。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月10日至2024年04月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『新內閣可能人選』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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