卓榮泰提AI內閣 民眾黨：沒方法乾脆問Siri

總統當選人賴清德公布首波內閣人事。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，準閣揆卓榮泰首次亮相記者會提到AI創新內閣，卻沒有實際執行的方法，老百姓乾脆直接問手機語音助理Siri。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪表示，他對賴清德選擇卓榮泰擔任行政院長感到遺憾，先前立法院正副院長選舉時，卓榮泰大剌剌對外說沒有介入，但搞半天根本有介入，甚至心虛到在臉書刪改文章，「怎麼會選公然說謊的人擔任行政院長？」

總統當選人賴清德今天召開記者會，宣布5月20日上任後行政院長為卓榮泰，卓榮泰隨後宣布副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及發言人陳世凱。

吳怡萱透過聲明表示，卓榮泰首次亮相記者會提到AI創新內閣，卻沒有實際執行的方法，一登場就示範「聽君一席話，如聽一席話」，老百姓乾脆直接問手機語音助理Siri。

吳怡萱表示，創新是種思維，不是冠上AI就是創新，政府效能提升、部會間溝通順暢並如實回應民意，也不是只靠人工智慧就能達成，最重要的是回歸政策層面，制定對的政策遠比「標題治國」更重要。