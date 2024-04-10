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卓榮泰任閣揆 基隆議長童子瑋讚許「定海神針」

中央社／ 基隆10日電

總統當選人賴清德今天宣布新政府首任行政院長由前民進黨主席卓榮泰擔任。基隆市議長童子瑋說，卓榮泰善於溝通是最佳人選，很高興未來執政團隊有卓榮泰這樣的「定海神針」。

童子瑋表示，卓榮泰從基層到中央，歷經民意代表與府院黨完整行政與政治資歷，卓榮泰在2018年民進黨最低潮的時候，義無反顧參選黨主席，帶領全黨迎向2020年的勝利，並持續在2024年的全國大選，為賴清德居中協調、運籌帷幄。

童子瑋說，國會三黨不過半，加上多變的國際局勢，要實現「合作的內閣」，打造政策溝通平台，必須由沉穩、有經驗，且放得下身段扛起領航國家前行的任務。卓榮泰謙和、圓融，善於溝通的個性，加上豐碩的資歷與經驗，是最佳且當之無愧的人選。

童子瑋說，卓榮泰任重道遠也沒有蜜月期，必須立即進入作戰狀態。他身為民進黨在基隆市的公職人員，很高興未來執政團隊有卓榮泰這樣的「定海神針」。

內閣 賴清德

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