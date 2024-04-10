賴清德新人事鋪排2項思考 卓榮泰3原因出線

內定行政院長卓榮泰今天正式亮相，黨內觀察總統當選人賴清德人事鋪排，一方面是從世界供應鏈重組關鍵時刻思考，一方面考量朝野互動情勢，新閣必須即刻上手，卓榮泰因為長於溝通、嫺熟國政，可落實國家希望工程3原因出線。

賴清德今天召開「新任閣揆人事發布」記者會，公布首任內閣人事。內定行政院院長為卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫及發言人陳世凱，並以「行動創新AI內閣」為核心，「打造充滿行動力，以創新方式為國家做事」的內閣團隊。

黨政人士透露，賴清德權衡新任閣揆人選，考量其一是台灣如何在世界供應鏈重組的關鍵時刻下搶占先機，其二為如何具體規劃落實競選期間公布的國家希望工程等國政藍圖，而卓榮泰從賴清德在副總統任內舉辦讀書會起就已參與其中，對賴清德執政擘劃與政見脈絡，卓榮泰有不同於他人的深度了解。

黨政人士也認為，面對現今的朝野互動情勢，賴清德對新閣揆的考量勢必將能即刻上手、發揮政治協調力者為優先，而政務經驗豐富、身段柔軟的卓榮泰出線，可望助賴清德跨出穩健執政第一步。

今天記者會上，賴清德與卓榮泰留下攜手的合影後，賴清德先行離場，再由卓榮泰介紹副院長、秘書長、發言人。黨內認為，這動作展現賴清德充分尊重閣揆人事。

民進黨立委吳思瑤受訪表示，賴清德非常信任卓榮泰，這絕對是卓榮泰出線的首要理由，此外，卓榮泰自身的能力與政治經驗足夠，賴清德可以放心交付責任，再加上卓榮泰個性以柔克剛，這些都是最後由卓榮泰組閣的原因。

吳思瑤說，鄭麗君是女性、形象清新，再加上對國家希望工程的理解，有助政策接軌執行；龔明鑫本身財經硬底子，也是很好的安排。

對於在野黨批評賴政府是在核心圈找人。民進黨立委郭國文說，賴清德思考人事布局，主要思考操守能力，不分黨派，先前也傳賴清德找和碩董事長童子賢出任閣揆，但童因家庭因素而放棄。

另外，傳出行政院秘書長李孟諺將轉任交通部長，台南市研考會主委陳淑姿內定接任主計總處主計長，但外界批評賴清德找「台南幫」。郭國文認為，李孟諺是地方到中央，這是小聯盟到大聯盟的概念，陳淑姿也是專業主計人才，新政府人事布局脈略就是順勢而為，貫徹呼應人民期待，找到有執行能力的團隊。