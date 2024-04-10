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唐鳳談去留：尚未收到長官決定 520前續推2大修法

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
數發部上午舉行例行記者會，次長闕河鳴（左起）、部長唐鳳、司長牛信仁出席，會上展示花蓮大地震時低軌衛星訊號的應用。記者曾原信／攝影
數發部上午舉行例行記者會，次長闕河鳴（左起）、部長唐鳳、司長牛信仁出席，會上展示花蓮大地震時低軌衛星訊號的應用。記者曾原信／攝影

總統當選人賴清德今（10）日上午公布首波內閣名單，並要求新內閣打造「行動創新AI內閣」（active and innovative cabinet），今日數位發展部長唐鳳則在數位部例行記者會上，被媒體關切是否有被徵詢留任？她回應，目前還沒收到長官決定。

賴清德今日期勉新閣揆卓榮泰籌組的內閣要能秉持行動與創新的精神，組成行動創新AI（Active & Innovative）內閣，聽取民意、回應人民期待；對於朝野有共識議題優先解決，對於社會國家分歧的議題應該先擱置至於重大議題未取得共識，應該要建立平台，擴大參與、廣徵民意，追求社會最大共識。

今日數位發展部首度召開「例行記者會」，由唐鳳親自出席，並說明包括低軌衛星用於救災、車聯網頻率特定實驗場域將於4月底完成公告等事項，於媒體提問環節時，再度被問到是否有被徵詢留任，她面色坦然地重申「我的去留是由長官決定，至於目前還沒有收到長官決定。」

儘管去留未明，但唐鳳今日仍說明在520前，數位部將持續推動2大修法，包括電子簽章法修法和打詐專法。

唐鳳解釋，電子簽章法修法是杜絕詐騙集團冒充名人的重要法律，先前已完成詢答，預計下周進入逐條審議，希望520前就能上路。打詐專法雖由內政部主導，但在網路廣告的專章是由數位部負責，希望能儘速送出；其他包含資安法修法等等，都在數位部進度掌握內。

數位發展部過去並未召開「例行」記者會，數位部內部人士解釋，過去都有召開「記者會」，但沒有「例行」召開，今日為首次舉行，純粹希望以後變成慣例，會例行召開。

這場首次召開的數位部例行記者會上，唐鳳偕數位發展部次長闕河鳴、資源管理司長牛信仁出席，說明數位部將在4月底完成公告車聯網頻率特定實驗場域，並積極針對「非同步軌道衛星應用於花蓮強震救災」闡述數位部當時投入人力、物力的詳細過程。唐鳳在記者會上強調，這是第一次使用「應變網路行動車」，最大的突破就是將低軌衛星用於救災，過去測試時，會憂心覆蓋範圍無法涵蓋整個災區，但這次提供的訊號優於預期。

闕河鳴補充，4月3日花蓮發生大地震後，數位部短短幾天內就完成設備運送、部署、建置，並成功提供訊號予消防署及受困民眾。

數發部長唐鳳表示，520後是否續任於新內閣，由長官決定。記者曾原信／攝影
數發部長唐鳳表示，520後是否續任於新內閣，由長官決定。記者曾原信／攝影

內閣 賴清德

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