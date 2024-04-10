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賴欲啟動新內閣 藍籲避開爭議人選

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對準總統賴清德任命卓榮泰擔任行政院長，國民黨呼籲未來挑選內閣成員要避開爭議人選。（國民黨提供）
針對準總統賴清德任命卓榮泰擔任行政院長，國民黨呼籲未來挑選內閣成員要避開爭議人選。（國民黨提供）

「備詢時打瞌睡的、遇到事情只會哭，說蚵仔麵線20元的這類官員，拜託不要再出現於卓榮泰內閣裡！」國民黨10日針對賴清德任命新閣揆卓榮泰召開記者會，新北市議員江怡臻指出，名單看來都是圈內人，了無新意，她提醒賴清德包括數位部次長李懷仁、衛福部次長王必勝等爭議人選不要任用，否則無法推動政策，亦難獲得民眾認同。

藍列舉綠官員爭議

江怡臻舉例表示，包括在備詢時體力不好，常打瞌睡的數位部次長李懷仁，連同黨立委王世堅都看不下去。另外，體力太好，因此傳出桃色醜聞的衛福部次長王必勝、前行政院發言人陳宗彥與前總統府發言人谷辣斯之類的人也要避開。

「主計長朱澤民曾說蚵仔麵線只要20元，如此不知民生疾苦的官員最好不要再出現！」台北市議員柳采葳也列舉說，經濟部次長曾文生教大家烤麵包省電費，還有前農業部長陳吉仲被外界批評卻只會哭，交通部長王國材不解決行人地獄，卻創造新名詞「類火車」，還有陸委會副主委梁文傑違法抽加熱菸，這些人最好都不要再用。

盼少用爭議人選

桃園市議員凌濤直言，還有一種官員是賴清德要避免的，就是只會放話的「不具名官員」，在預算法修法時，刻意誤導說「以後遇到地震或大蕭條，就無法制定特別預算」，但其實《預算法》83條的其他規範就可以包括其中。此外，蔡政府許多官員備詢時不是跳針就是當戰狼，比ChatGPT還不如，至少ChatGPT會回答問題。

凌濤擔心，據傳國防部長將任命現任國安會秘書長顧立雄，毫無軍事履歷，且常有爭議性發言，這難道就是賴清德口中的「行動創新」內閣嗎？藍營表示，目前的內閣名單看來仍毫無新意，外傳名單也讓很多人感到憂心，國民黨呼籲賴清德未來挑選閣員要減少爭議，否則難讓民眾有認同感。

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內閣 賴清德

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