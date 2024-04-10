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新政院三長出爐 民進黨團：強將加戰將好上加好

中央社／ 台北10日電

總統當選人賴清德首波內閣人事公布，民進黨立法院黨團今天說，這是極具國會與政務經驗的組合，能強化行政與立法合作，也是強將加戰將的組合，強強聯手、好上加好的名單。

總統當選人賴清德今天召開記者會，宣布5月20日上任後行政院長為卓榮泰，卓榮泰隨後宣布副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及發言人陳世凱。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、副書記長陳秀寳、立委蘇巧慧上午舉行輿情回應記者會，並就首波內閣人事發表看法。

吳思瑤說，今天公布的名單是強將加戰將的組合，是強強聯手、好上加好的名單，民進黨團給予無限期待；卓榮泰是大家的大師兄，不僅歷練完整也具備政治能力與智慧，未來能發揮柔軟的政治手腕領導內閣，及強化跟國會的對話。

吳思瑤表示，鄭麗君過去在內閣的表現亮麗，也是賴清德推動國家希望工程的召集人，相信能精準執行、落實賴清德在選舉期間提出的政見。

吳思瑤表示，這是極具國會與政務經驗的組合，能強化行政與立法合作、雙軌並行，樂見在卓榮泰領導下，未來行政立法以對話取代對抗、朝野合作，一起為台灣打下新局。

她說，以目前媒體揭露名單，可觀察到未來內閣布局會以具有政務經驗，而且盡可能也有國會經驗的人，行政立法雙軌並行，有很高的助益。

莊瑞雄說，卓榮泰對民意的嗅覺敏銳，過去在立法院與賴清德是同事，外界普遍認為卓榮泰有溫暖的人格特質，期待卓榮泰組閣後與立法院充分溝通。

陳秀寳指出，相信新內閣可以落實賴清德治國理念。蘇巧慧說，內閣人選很好，一定能夠延續政府過去8年執政成績，無縫接軌。

外傳國安會秘書長顧立雄將出任國防部長，莊瑞雄說，國防二法修正後，軍政與軍令已一元化，國外也有很多文人部長的案例，不是台灣獨創，以顧立雄過去擔任各職位都做得有聲有色來看，外界可以拭目以待。

外傳前民進黨立委劉世芳可能接任內政部長，吳思瑤說，相關人事布局是否如報載，還有待正式拍板，而劉世芳是女教官、政壇鐵娘子，如果出任內政部長，相信會有很好的表現。

內閣 賴清德

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