卓榮泰啟動新閣員徵詢 唐鳳：去留由長官決定

新政府團隊逐步成形，準行政院長卓榮泰啟動閣員徵詢工作。數位部長唐鳳今天面對媒體詢問去留問題，她表示，個人去留由長官決定，目前還沒收到長官決定，520前希望電子簽章法修法通過，打詐專法盡快送出草案。

總統當選人賴清德今早宣布520之後新政府首任行政院長為卓榮泰，並由卓榮泰展開新行政團隊徵詢工作，唐鳳上午出席數位部例行記者會被問及人事議題。

唐鳳表示，個人去留由長官決定，目前還沒收到長官的決定。數位部先前推動5G國產化，以及目前推動車聯網實驗頻率快速審查通過，近期透過衛星投入救災等，都具備行動創新特色。

至於520前希望致力推動的政策，她說，首先是推動電子簽章法修法，盼杜絕冒充名人廣告、一人開千人帳號的狀況，預估立法院下週會進行草案的逐條審議，期盼電子簽章法有機會520前三讀通過上路。

唐鳳表示，第2為打詐專法，雖然是內政部主導打詐專法，不過其中關於網路廣告部分將由數位部負責，希望盡快送出，其他包括資安法的修法進度都在進行中。