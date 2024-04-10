快訊

桌球／與江宏傑和解無用！福原愛「奧運球評」工作遭另一女神取代

康老師愛貓「妞妞」現身！天王星拆除停工…現場播貓叫聲誘捕

卓榮泰啟動新閣員徵詢 唐鳳：去留由長官決定

中央社／ 台北10日電

新政府團隊逐步成形，準行政院長卓榮泰啟動閣員徵詢工作。數位部長唐鳳今天面對媒體詢問去留問題，她表示，個人去留由長官決定，目前還沒收到長官決定，520前希望電子簽章法修法通過，打詐專法盡快送出草案。

總統當選人賴清德今早宣布520之後新政府首任行政院長為卓榮泰，並由卓榮泰展開新行政團隊徵詢工作，唐鳳上午出席數位部例行記者會被問及人事議題。

唐鳳表示，個人去留由長官決定，目前還沒收到長官的決定。數位部先前推動5G國產化，以及目前推動車聯網實驗頻率快速審查通過，近期透過衛星投入救災等，都具備行動創新特色。

至於520前希望致力推動的政策，她說，首先是推動電子簽章法修法，盼杜絕冒充名人廣告、一人開千人帳號的狀況，預估立法院下週會進行草案的逐條審議，期盼電子簽章法有機會520前三讀通過上路。

唐鳳表示，第2為打詐專法，雖然是內政部主導打詐專法，不過其中關於網路廣告部分將由數位部負責，希望盡快送出，其他包括資安法的修法進度都在進行中。

內閣 賴清德

延伸閱讀

卓榮泰：政策拚福國利民 打造民主繁榮和平新台灣

影／520後去留 數發部長唐鳳：由長官決定

實現「合作內閣」 基隆議長：卓榮泰當府院黨定海神針

唐鳳：低軌衛星用於地震救災為大突破 訊號優於預期

相關新聞

直播／新內閣首波公布！卓榮泰、鄭麗君接正副閣揆 陳世凱接發言人

總統當選人賴清德今天正式宣布，由民進黨前主席卓榮泰出任520後新任行政院長，搭配青平台基金會董事長鄭麗君出任副閣揆。

新內閣人事謎底即將揭曉 傳奇部長唐鳳何去何從？

準總統賴清德即將上任，在行政院三長公布後，外界更關心後續內閣人士布局，而近期備受爭議的數位部部長唐鳳去留也受關注。被問及...

人物側寫／南市府入閣第1人！準主計長陳淑姿 台南千億負債還找錢治水

南市研考會主委陳淑姿內定出任行政院主計總處主計長，成為台南市府入閣名單曝光第1人。陳淑姿從基層做起，是準總統賴清德擔任台...

不斷更新／賴政府宣布新團隊 2024新內閣名單一覽

總統當選人賴清德將於5月20日上任，首任內閣人事也持續布局中，賴清德已於10日上午公布首波內閣名單，其他內閣人事也將陸續出爐...

新內閣首波人事正式出爐 藍委：賴清德的報恩內閣

總統當選人賴清德今天正式公布首波內閣人事。國民黨立委賴士葆認為，這就是「台南幫」，也是「報恩內閣」，國民黨立委洪孟楷則說...

唐鳳談去留：尚未收到長官決定 520前續推2大修法

總統當選人賴清德今（10）日上午公布首波內閣名單，並要求新內閣打造「行動創新AI內閣」（active and innov...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。