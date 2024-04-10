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數位部長唐鳳：去留長官決定「目前還沒收到長官決定」

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導

數位部長唐鳳今日表示，日前已說過「我的去留由長官決定」，但「目前還沒收到長官決定」。

總統當選人賴清德將於5月20日上任，首任內閣人事持續布局，賴清德今（10）日上午公布首波內閣名單，行政院長確定由呼聲最高的民進黨前主席卓榮泰接棒，青平台基金會董事長鄭麗君任副行政院長，行政院秘書長為龔明鑫、行政院發言人為陳世凱。

今日數位發展部首度召開「例行記者會」，由唐鳳親自出席，並說明包括低軌衛星用於救災、車聯網頻率特定實驗場域將於4月底完成公告等事項，於媒體提問環節時，再度被問到是否續任數位部長，她重申「目前還沒收到長官決定」。

立法院上月開議時，傳出民進黨派系人士指出唐鳳不適任議題已悶燒許久，唐鳳為此於2月20日在立法院受訪時表示，各界批評指教都看到了；內閣現在是看守凍結期間，政務官的去留由長官來決定。

內閣 賴清德

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