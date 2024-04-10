賴邀卓榮泰組閣 讚善溝通、熟國政

民進黨前後任黨主席將分掌520之後的總統與行政院長！民進黨準總統賴清德10日宣布，邀請前主席卓榮泰擔任行政院長，並期許卓能建立「行動創新」內閣，並針對各項未獲共識的重要議題建立溝通平台；卓榮泰也說，未來內閣他會以「信心」、「誠懇」與「用心」，與社會積極溝通。

建立積極行動團隊

賴清德首先感謝警消投入救災工作，希望後續重建工作可以成功。隨後他表示，台灣要有一席之地靠傳承恐不足，要建立積極行動與創新思維的團隊，因應各項國內外挑戰，決定邀請卓榮泰擔任行政院長。賴清德笑說，兩人很難得是前後任黨主席，立委時期曾同事，行政院長內卓也擔任秘書長。

賴清德盛讚卓，長於溝通、善於協調，能夠在複雜的問題中超越個人與政黨分歧，站在公共利益立場凝聚共識、解決問題。第二，他可以掌握各項議題，市議員、立委，習於傾聽民意、知曉議事運作，嫻熟國政。第三：清楚國家未來方向，擔任競選總督導、參與國家希望工程研討，率領團隊繼續前進。

AI內閣 行動創新

「盼卓榮泰內閣秉持行動與創新的精神！」賴清德強調，卓榮泰內閣將是AI內閣，融合行動（A）與創新（I），在處理國事時，他提醒說，沒有益處的問題要先擱置，尚未取得共識的要擴大參與，希望落實國家希望工程，尤其是經濟發展與弱勢照顧、治安、食安、校安、工安與0403地震重建工作。

卓榮泰則說，穩定接棒非常重要，因此決定擔負起籌組內閣的重任。他表示，賴清德對他有1個要求、3個期許，盼積極行動與創新思維，期待重溝通、多協調，溝通找出社會最大公約數，掌握地方到中央、立法到行政各項議題，解決最迫切需求，還有了解國政施政藍圖。

建立議題溝通平台

「未來會讓更多民間人士加入施政團隊！」卓榮泰承諾，會讓政府機關加入科技、服務與數位創新，提高政府效能，尚未完成社會共識重要議題，會建立溝通平台。另外，推動「健康台灣」，推動多元平權價值，尤其是年輕人最在意居住正義、就學就業，還有擴大防堵黑、金、槍、賭、詐。

卓榮泰也說，近來會開始徵詢內閣團隊，盼未來的閣員執行政策要有自信，面對民眾與國會積極溝通，「信心」、「誠懇」與「用心」是未來行政團隊的自我勉勵。

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