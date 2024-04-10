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卓榮泰搭配鄭麗君 秘書長找龔明鑫

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
準閣揆卓榮泰10日公布第一波內閣人事，副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫與發言人陳世凱。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
準閣揆卓榮泰10日公布第一波內閣人事，副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫與發言人陳世凱。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

行政院副院長是前文化部長鄭麗君、秘書長找國發會主委龔明鑫！準閣揆卓榮泰10日公布第一波人事任命：行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫與發言人陳世凱。針對未來政策走向與人事任命，卓榮泰表示，內閣團隊陸續還在徵詢中，現行施政仍以尊重目前的行政團隊為主，未來會再對外說明。

鄭麗君擘劃政策

卓榮泰表示，未來國家建設藍圖規畫，很多將由鄭麗君率領很多學界朋友與實務界夥伴打造，因此拜託鄭麗君副院長針對國家中長期應該面臨福國利民政策的需求，給予行政院與國人最多協助。龔明鑫資歷非常完整，發揮財經政委專業，主導5+2產業創新、6大核心戰略產業、推動台灣三大方案等。

「未來內閣最重視的是福國利民、民生的政策！」卓榮泰強調，盼龔能協助國家未來政策更貼近民意需求；而陳世凱在賴清德的競選團隊中也曾擔任發言人，非常沉穩、扎實，傳遞賴團隊的施政理念，過去也是資深台中市議員，對行政體系、府會關係都有成熟經驗，期待他未來的溝通協調。

內閣、議題還要討論

被問到準總統賴清德是何時諮詢卓榮泰的？他笑說，是在4月初正式徵詢他的意見。鄭麗君也說，原本連假要帶小孩出去玩，結果就收到了卓榮泰的邀約，也感謝卓榮泰誠意滿滿，有打動她愛好自由的個性，重新投身政治職務。龔明鑫表示，卓榮泰以前當過各類秘書長，會跟他好好請益，並在財經領域給予協助。

外傳外交部長找總統府秘書長林佳龍，且現任行政院副院長鄭文燦尚未有內閣位置傳聞，對此，卓榮泰回應說，目前內閣人事還在徵詢中，等到徵詢一定人數後，會分期召開記者會逐步公布。

由於賴清德在交代卓榮泰任務時，曾表示要針對社會有重大爭議，但有望達成共識的問題建立溝通平台，媒體關注賴清德上任要先處理哪些議題？卓榮泰也僅表示，會等未來內閣逐漸就位、討論後，再對外說明，目前是尊重現任行政團隊與從旁協助的角色。

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內閣 賴清德

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