衛福部長薛瑞元留任賴清德新內閣？本人4字回應

準總統賴清德的新政府人事布局即將揭曉，其中衛福部長人選傳出十多人角逐，其中以賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻呼聲最高，現任衛福部長薛瑞元留任的機率也不小。薛瑞元今在立法院受訪僅表示，「我不知道」。

新任衛福部長人選除了陳志鴻外，其餘盛傳人選包含安南醫院院長林聖哲、台南市醫師公會理事長陳相國、醫師公會全聯會前理事長邱泰源等，衛福部長人選「陷入膠著」，這可能讓現任衛福部長薛瑞元留任。

薛瑞元今日出席立法院衛環委員會會前受訪針對是否留任一事，因時間已直逼開會時間，僅簡短回應「我不知道，一無所悉」。

目前考量世界衛生大會舉辦在即，加上薛瑞元熟悉健保業務，而健保最大難題在於總額不足，可能比照前衛生署長李明亮模式，在薛瑞元宣布調漲健保保費後，下台一鞠躬。

另外，藝人黃子佼於偷拍平台「創意私房」購買兒少性影像，檢方緩起訴處分引發抨擊，各界要求修兒少性剝削防制條例。薛瑞元回應，修法樂觀其成，看未來如何討論。