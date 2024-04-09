傳顧立雄將任國防部長 學者分析若找文人部長：施政恐遇不少難關

「目前外傳的內閣名單雖多屬國安團隊，但卻沒有包括外交部與陸委會，我認為此名單除了正副閣揆外，可信度並不高！」學者曲兆祥對此次內閣名單部分公布如此評論；學者王智盛則認為，目前名單凸顯賴沿續小英路線的決心。針對卓榮泰與鄭麗君據傳將接任正副閣揆，國民黨表示，盼卓榮泰不要只當賴清德的打手；民進黨相信卓榮泰可掌握情勢，鄭麗君能協助政策推動。

名單不確定仍高

目前已有內閣部份名單外傳，包括卓榮泰擔任行政院長、鄭麗君任副院長，行政院秘書長龔明鑫、國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄與民進黨秘書長林右昌等。但師大政研所曲兆祥受訪時直言，這份名單除了正副閣揆外，其他並不完整，而距離520還有40幾天，他認為名單還會有變化。

曲兆祥分析，內閣名單中最不好預測的就是國安團隊，因為需要整體性的考量，目前雖然有國防部長顧立雄與國安會祕書長吳釗燮，但同樣重要的外交部、陸委會卻沒有同時有名單出現，在傳統重要的經濟、內政、交通、衛福、法務也沒有釋出風聲下，他預測目前的名單猜測性質仍多。

文人恐難勝任防長

「文人擔任國防部長，可能還是有很多不確定性！」曲兆祥說，國防部長大多仍由軍方出身的將領擔任，顧立雄雖擔任過國安會秘書長，但國內主要有戰略訓練的單位主管也是以軍方為主，突然再找文人部長，在施政上恐遇到不少難關。

他也指出，美國AIT主席羅森伯格近來頻繁訪台，雖然美國不會直接干涉人事，但相當關注賴清德的國安團隊，現階段公布的名單恐還有不小變化。曲兆祥認為，目前還不適合評論這幾個人選是否適任。不過對於卓榮泰配鄭麗君，曲兆祥認為，兩人都有身段柔軟形象，應有助賴清德因應朝小野大的國會。

宣示延續小英路線

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛受訪時則說，卓榮泰派系色彩較淡，曾多次臨危授命，且目前國會三黨不過半、攻防激烈，賴清德選擇派系色彩較淡者，對內可減少爭議、對外也能增加更多溝通與協調的可能性。

「賴清德希望外界相信他真的沿續小英路線！」王智盛強調，除了吳釗燮與顧立雄外，國安局長蔡明彥據傳也會留任，他認為這就是賴清德希望對外表態，在國安議題上仍會展現穩健、可預期的政策立場，即使兩岸官員人選尚未公布，相信也不會有意外的狀況發生。

藍盼卓有自主性

對於內閣部分名單揭露，民進黨立委郭國文認為，卓榮泰有一定程度的政治歷練，擔任行政院長，應該是要著眼於整個政治情勢的掌握，而鄭麗君的強項在於政策的推動與方向的拿捏，龔明鑫應該是進度執行的掌握者。民進黨立委蘇巧慧則說，媒體報導人選都是一時之選，但還要等賴清德正式拍板。

國民黨主席朱立倫評論說，卓榮泰的人格特質、溝通協調與執行能力，過去是受大家肯定的「最佳幕僚長」，對賴清德來說可能是最聽話的閣揆，但若只是當賴清德的幕僚長或執行長，那將來所有政治責任及立法院監督對象，或在野陣營共同目標，就會針對總統或執政黨主席。

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