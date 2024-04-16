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阻廉價陸貨 葉倫：不排除額外課稅

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導
美國財政部部長葉倫。（美聯社）
美國財政部部長葉倫。（美聯社）

美國財政部長葉倫表示，不排除任何可能方式，來因應中國大陸產能過剩問題，包括課徵額外關稅，阻擋廉價貨品湧入美國市場。

葉倫在ＣＮＮ的專訪中說：「我們憂心，中國生產過剩的幾個領域產品，輸入我們市場的數量會暴增」。

上周結束訪問中國大陸行程的葉倫強調，「我在與他們討論時已很明確表示，這問題不只是我們擔憂，其他國家如歐洲、日本，甚至印度、墨西哥、巴西等開發中國家，也都關切」。

葉倫指責北京一些「不公平經濟作為」，包括獲得補貼的特定產業產能過剩，以及粗暴對待在中國大陸營運的美國和其他外國公司。

當被問到美國是否可能課徵額外關稅時，葉倫回答，「對於如何因應，我不會排除任何可能方法。但我們真的想要很負責地處理美中關係」。

彭博資訊指出，北京領導階層針對電動車、電池、再生能源等新產業，一直不斷砸錢，就是要為走緩的經濟找到新成長來源。

美國拜登政府更加嚴格防止中國大陸科技發展，表示可能對中方的電動車提高關稅。歐盟則已對中國製電動車接受補貼的情況，展開調查。

美國 葉倫

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